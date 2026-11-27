Враг ударил по двум учебным заведениям в Кременчуге: пострадали дети

В пятницу, 27 ноября, российские войска атаковали Кременчуг ударными БпЛА. В результате вражеских ударов повреждены два учебных заведения, пострадали четыре человека, из них трое – дети.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. Под обстрелом РФ была центральная часть Кременчуга.

"На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется", – написал Дякивнич.

Сначала он сообщал, что вследствие атаки врага травмы получили двое детей в возрасте 12 и 13 лет. Им оказывали необходимую медицинскую помощь.

Позже количество пострадавших в городе выросло до четырех человек, из них трое детей.

Скриншот сообщений Виталия Д... Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, 27 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Житомирской области. Вследствие атаки погиб 40-летний мужчина, еще 12 человек получили ранения.