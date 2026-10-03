Враг нанес удар по Павлограду: пострадал мужчина, на складах вспыхнул пожар

3 октября российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Павлоград Днепропетровской области. В результате обстрела ранения получил 50-летний мужчина, он госпитализирован.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Также на месте атаки вспыхнул пожар на продовольственных складах.

Что известно

Оккупанты атаковали Павлоград днем 3 октября. В результате российского обстрела ранения получил один человек – 50-летний мужчина госпитализирован, ему оказывают необходимую помощь.

На месте российского нападения вспыхнул пожар, целью стали продовольственные склады. Также повреждены припаркованные автомобили.

"Один человек ранен – враг атаковал Павлоград. В результате удара произошел пожар на продовольственных складах. Повреждены автомобили. Получил ранения 50-летний мужчина. Он сейчас в больнице. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", – написал Ганжа в 13:10.

Обстрелы Днепропетровской области 3 октября

Всего 3 октября оккупанты более 10 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией, как отметил глава Днепропетровской ОГА. В областном центре противник нанес удар по многоэтажному дому и бизнес-центру, в результате чего возникли пожары.

В результате российской атаки пострадали четыре женщины в возрасте 55, 62, 77 и 88 лет, от госпитализации они отказались.

В Никопольском районе россияне обстреляли Никополь, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую общины. Повреждены частный дом, автомобили, солнечные панели.

В Криворожском районе пострадала Зеленодольская община. Там в результате атак повреждена инфраструктура.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Днепре в результате российской атаки погиб человек. Жертвой вражеского удара стал 33-летний мужчина. Он работал охранником на одном из предприятий.

Также мы писали о том, что вечером 2 октября российские войска атаковали Днепр. В одном из многоквартирных домов возник пожар, а спасатели проводили эвакуацию людей с верхних этажей поврежденного здания.