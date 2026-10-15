Враг взял "паузу": Трегубов объяснил, что означает "затишье" на некоторых участках фронта. Карта

Отсутствие активных штурмов российских войск на отдельных направлениях не означает затишья на фронте. На Купянском и Великобурлукском направлениях противник накапливает силы и может готовиться к новым попыткам восстановить утраченные позиции.

Об этом в эфире "Эспрессо" и Slawa.TV рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, отсутствие активных наступательных действий 13 октября на отдельных участках не свидетельствует об отказе врага от наступательных планов: российские подразделения используют такие паузы для перегруппировки и восстановления боеспособности.

Что происходит на Купянском и Великобурлуцком направлениях

Трегубов пояснил, что на Великобурлуцком направлении украинские военные наблюдали накопление российских сил недалеко от границы. По его мнению, противник может готовиться к ротации и новым попыткам вернуть утраченные позиции.

"В зоне нашей ответственности это касалось, например, Купянского и Великобурлуцкого направлений. Это не означает, что враг там затих. Наоборот, на Великобурлуцком направлении мы наблюдали скопление войск недалеко от границы. Очевидно, противник хочет провести ротацию и в ближайшее время попытаться восстановить свои позиции", – пояснил пресс-секретарь.

В то же время Купянское направление остается зоной активных боевых действий. Кратковременное отсутствие непосредственных столкновений может быть связано с тем, что российским подразделениям необходимо пополнить силы и подготовиться к дальнейшим действиям.

Карта боевых действий. Источник: Скриншот

Почему на фронте возникают кратковременные затишья

По словам пресс-секретаря, длительного затишья на линии боевого столкновения пока нет. Перерывы в активных боевых действиях могут длиться лишь день-два и зависеть от погодных условий или ситуации в конкретных российских подразделениях.

"Сейчас речь не идет о каких-то длительных паузах на линии боевого столкновения. Может быть лишь отдельное сутки, на которые влияют либо изменение погодных условий, либо конкретная ситуация в той или иной российской структуре, требующая короткой паузы на сутки-два, но не больше", – подчеркнул Трегубов.

Напомним, российские войска накапливают силы на Великобурлукском направлении, которое пока остается наименее активным участком фронта. Начальник управления коммуникаций УОС Виктор Трегубов отметил, что там может произойти некоторое оживление боевых действий.

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины постепенно сокращают российский плацдарм к северу от Купянска Харьковской области. В то же время оккупанты продолжают пытаться штурмовать украинские позиции на восточном берегу реки Оскол.