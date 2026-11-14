Враг нанес удар по Павлограду: есть погибший, среди пострадавших – 7-летний ребенок

В субботу, 14 ноября, российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате обстрела ранения получили десять человек, в частности семилетний ребенок, и один человек погиб.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Павлоград. Источник: DeepState.

В результате российского удара по Павлограду погиб один человек, еще десять получили ранения, среди них 7-летний мальчик. Восемь пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще две женщины будут лечиться амбулаторно.

Новость дополняется…

Недавно российские войска атаковали Павлогра Днепропетровской области ударным беспилотником. В результате вражеского удара погиб человек, есть также раненые.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская оккупационная армия продолжает терроризировать Днепропетровщину. Под ударом дрона оказался Павлоград: есть погибший, пострадали четверо человек, среди них – 11-летний ребенок.