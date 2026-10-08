Враг меняет тактику ударов КАБами по Запорожью: в ОВА раскрыли подробности

Российская авиация в последнее время долетает до Запорожья и наносит удары управляемыми авиационными бомбами и дронами. В частности, враг атакует мостовые переходы, что связано с изменением тактики и усовершенствованием российских КАБ.

Три дня подряд Запорожье подвергается комбинированным ударам по мостам. В то же время защитить такие объекты можно, однако для этого их нужно дополнительно обеспечить средствами противовоздушной обороны, рассказал и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Россияне изменили тактику применения КАБ

По словам Михаила Семикина, российский враг меняет тактику применения управляемых авиационных бомб, в частности направления их запуска. Это позволяет российским военным пытаться обходить средства радиоэлектронной борьбы.

"Это работа с КАБами. Сегодня у нас есть подтверждение противодействия КАБам — это ракеты. Но количество КАБ у врага неограниченно, а количество систем поражения у нас имеет определенные ограничения. Враг меняет тактику — направление запуска управляемых авиационных бомб, чтобы обойти РЭБ", — сказал Семикин.

Он также отметил, что россияне совершенствуют сами КАБы, устанавливая на них дополнительные системы.

Россияне устанавливают на КАБы реактивные двигатели

По словам Семикина, на управляемые авиационные бомбы противник устанавливает реактивные двигатели. Это увеличивает дальность их полета и скорость.

"С другой стороны – на КАБы они устанавливают дополнительные системы – реактивный двигатель, который увеличивает дальность полета и скорость. Это война технологий", – отметил и.о. главы Запорожской ОГА.

Семикин добавил, что после изменений в тактике российских войск украинской стороне требуется определенное время для адаптации и противодействия.

"Когда мы видим изменения, нам нужно некоторое время, чтобы адаптироваться и противодействовать", — сказал он.

Запорожье три дня подряд подвергается комбинированным ударам

И.о. главы Запорожской ОГА сообщил, что три дня подряд Запорожье подвергается комбинированным ударам по мостовым переходам.

По его словам, защитить такие объекты можно, однако для этого необходимо дополнительно обеспечить их средствами противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 октября страна-агрессор Россия атаковала Запорожье. Удар пришелся по одному из мостов через Днепр, движение по нему сейчас временно перекрыто. В результате российской атаки пострадали пять человек, среди которых двое – сотрудники Красного Креста.