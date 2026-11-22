Воин ВСУ под Славянском сбил реактивный дрон из обычного автомата. Видео

Украинский военный уничтожил вражеский беспилотник с помощью обычного автомата АКС. Это произошло на Славянском направлении (Донетчина).

Эффектное видео сбития опубликовали в 81-й отдельной Слобожанской аэромобильной бригаде. Там отметили, что украинские защитники продолжат уничтожать российские дроны независимо от их скорости всеми доступными средствами.

"Во время боевого дежурства на Славянском направлении военнослужащий мобильной огневой группы зенитного ракетного дивизиона 81 ОАеМБр поразил вражеский реактивный беспилотник из обычного АКС", – говорится в сообщении военных.

Славянск на карте боевых действий. Источник: Deep State

Ранее в сети показали, как украинские воины устроили настоящий ад для оккупантов на дорогах временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей. Беспилотники Сил обороны продолжают перерезать там вражескую логистику.

Как рассказывал OBOZ.UA, систематические удары по вражеской логистике продолжаются уже не первый месяц подряд. Силы обороны уничтожают топливозаправщики и грузовики с боеприпасами.

В то же время после того, как 17 ноября Силы обороны Украины атаковали Крымский мост и там обрушились арка и часть дорожного полотна – нагрузка на так называемый "сухопутный коридор в Крым", который проходит через оккупированную материковую часть Украины, значительно возросла. Поэтому у украинских пилотов теперь есть гораздо более широкий выбор целей.