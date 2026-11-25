Впервые в мире: украинская частная ПВО сбила реактивную "Герань" лазером. Видео

Российский реактивный дрон-камикадзе типа "Герань" впервые был обезврежен лазерной установкой Blysk украинской частной противовоздушной обороны. Вражеская цель пыталась атаковать нашу критическую инфраструктуру.

Об этом 25 ноября рассказал Сергей ("Флеш") Бескрестнов, специалист в области военных радиотехнологий и внештатный советник президента Украины. В своем Telegram-канале он поделился соответствующим видео.

Точное место, как и дата сбития беспилотника, не сообщаются.

Бескрестнов отметил, что подобное сбитие произошло впервые в мире.

Лазерные установки ПВО Blysk производит украинская оборонная компания Carmine Sky. Одна из них была установлена для защиты объекта критической инфраструктуры и уже продемонстрировала первые результаты в боевых условиях.

Реактивный дрон противника в прицеле. Источник: скриншот ролика

Падение беспилотника. Источник: скриншот ролика

Взрыв российской "Герани" после приземления. Источник: скриншот ролика

Технологии лазерных комплексов противовоздушной обороны поддерживают госпрограммы "Частная ПВО" и Brave1. "Флеш" заявил, что разработками в сфере применения лазеров в Украине занимаются несколько предприятий.

"Лазерные технологии очень сложные и финансово затратные, поэтому приятно, когда у кого-то появляются хорошие новости.

Пока еще рано говорить о серийном производстве лазера. Продолжаются испытания, во время которых лазеры защищают критические объекты инфраструктуры", – написал эксперт.

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Как сообщал OBOZ.UA, российские реактивные "Шахеды" могут приближаться к цели почти бесшумно: перед ударом они выключают двигатель и преодолевают последний участок маршрута по инерции. Кроме того, в последнее время фиксируют попытки подлетать к целям на чрезвычайно малой высоте, чтобы оставаться вне зоны обнаружения украинских радаров.