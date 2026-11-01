Бежал от пыток в России, а теперь командует группой в ВСУ: история диверсанта из Нальчика

Муаз из Нальчика на Северном Кавказе прошел через российские застенки и тюрьмы, где его преследовали из-за религиозных убеждений. После освобождения он бежал в Украину, а с началом полномасштабного вторжения присоединился к обороне нашего государства. Сейчас он командует группой в составе 33-го отдельного штурмового полка ВСУ.

О пережитых пытках, побеге из России и боевом пути в Украине Муаз рассказал в интервью на YouTube-канале "Бутусов Плюс". Он также поделился историями боевых операций, в частности в Киевской, Донецкой, Харьковской областях и Курской области.

Преследования и пытки в России

По словам Муаза, он принял ислам в 2012 году по собственному желанию. Однако в России, как утверждает мужчина, после этого его взяли "на карандаш" и начали преследовать. Сначала его вызывали в отделения без объяснения причин, а затем начались угрозы и физическое насилие.

"Если тебя взяли на карандаш, то рано или поздно тебя либо посадят, либо убьют", – объяснил Муаз.

В 2014 году Муаза задержали после нападения на российских силовиков в его родном селе. Он утверждает, что не участвовал в этой операции, однако его задержали вместе с другими местными жителями и под пытками заставили подписать нужные следствию показания.

Муаз из Нальчика на Северном Кавказе. Источник: Скриншот

Мужчина рассказал, что во время задержания силовики подбросили ему боеприпасы и гранату, а позднее обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании. Его приговорили к 2,5 года лишения свободы и отправили отбывать наказание в Чувашию.

После освобождения Муаза задержали снова – на этот раз, по его словам, ему подбросили наркотики и оружие. Мужчине пытались вменить намерение выехать в Сирию, а суд назначил ему шесть лет лишения свободы. За это время он побывал в нескольких российских колониях, в частности в Чувашии, Татарстане, Оренбургской и Саратовской областях.

Муаз утверждает, что в местах лишения свободы мусульман систематически унижали, избивали и отправляли в карцеры. По его словам, один из сотрудников колонии даже предлагал ему принять христианство, обещая прекратить преследования.

"Тюремная система построена не для того, чтобы исправить человека, а чтобы его сломать", – рассказал военнослужащий.

Муаз из Нальчика на Северном Кавказе. Источник: Скриншот

Побег в Украину и начало войны

В 2021 году у Муаза обнаружили заболевание, которое давало основания для освобождения по состоянию здоровья. После выхода из колонии он снова начал получать угрозы. Мужчина поехал в Москву на лечение, а тем временем в его родной республике убили четверых его близких знакомых, которых, по его словам, до этого пытали.

Муаз считает, что сам тоже находился под угрозой убийства. Он решил не возвращаться домой и через посредников добрался до Украины. На тот момент, по его словам, он почти ничего не знал о ситуации в стране.

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Муаз взял рюкзак и отправился воевать. Сначала он присоединился к добровольческому батальону "Крым". Вместе с побратимами действовал на белорусском направлении, в частности в районах Матыжина и Севериновки в Киевской области, выполняя разведывательные и диверсионные задачи.

"Я взял рюкзак, положил туда вещи, закрыл дверь – и только через два месяца попал обратно в квартиру", – вспомнил Муаз.

Позже его группа участвовала в боях за Бахмут, действовала на Клещеевском и Харьковском направлениях, а также заходила в Курскую область во время украинской операции.

Операция в Курской области. Источник: Скриншот

Спасал мирных жителей и получал ранения

Одну из операций, которую Муаз особенно запомнил, провели в Харьковской области. Его группа должна была эвакуировать мирных жителей из населенного пункта, часть которого находилась под контролем российских войск. Чтобы добраться до людей, украинские военные переоделись в форму противника и прошли мимо российских позиций.

Во время эвакуации группа наткнулась на минное поле. В результате взрыва двое побратимов Муаза получили тяжелые ранения, а сам он получил осколочное ранение шеи. Один из мирных жителей погиб, однако остальных людей удалось вывести.

Операция в Курской области. Источник: Скриншот

Муаз объяснил, что рисковал ради мирных жителей, ведь украинские военные защищают страну именно ради людей, а не территории.

"А ради чего мы тогда здесь находимся, если не ради обычных людей? Метр земли мне ничего не даст. Для нас важны люди", – подчеркнул он.

За время службы мужчина, по его словам, получил четыре ранения и пережил около шести контузий, две из которых были тяжелыми.

Командует группой и развивает ее направление

Позже Муаз вместе с побратимами присоединился к 33-му отдельному штурмовому полку. Он объяснил, что выбрал это подразделение из-за доверия к командирам, с которыми был знаком еще с первых лет полномасштабной войны.

На новом месте мужчина начал развивать группу для выполнения задач с применением беспилотников. Военные прошли обучение работе с разведывательными и ударными дронами. По словам Муаза, подразделение получило, в частности, беспилотный летательный аппарат Vector стоимостью около 300 тысяч евро.

Сейчас его группа работает на Донецком направлении и наносит удары по целям в глубине российской обороны. Муаз подчеркивает, что современная война быстро меняется, поэтому военные должны постоянно учиться и осваивать новые технологии.

Говоря о будущем, Муаз отметил, что хотел бы увидеть распад России и вернуться на Кавказ. В то же время он не исключает, что останется жить в Украине, поскольку ему нравятся украинская природа и люди.

Муаз из Нальчика на Северном Кавказе. Источник: Скриншот

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