Считался пропавшим без вести: на войне погиб 24-летний Игорь Лила из Ивано-Франковской области

В бою за Украину погиб молодой воин из Прикарпатья Игорь Лыла. Его жизнь оборвалась в августе этого года, до недавнего времени военный считался пропавшим без вести.

1 декабря с Героем, которому навсегда останется 24 года, попрощаются на малой родине. О потере сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Что известно о Герое

"Франковская громада прощается с защитником. В борьбе погиб Игорь Лыла", – написал мэр Ивано-Франковска.

Согласно сообщению на Facebook-странице коммунального предприятия "Городская ритуальная служба", Игорь Лыла родился 18 июня 2002 года.

Игорь Лила. Источник: "Суспільне Івано-Франківськ".

Молодой солдат погиб 15 августа 2026 года, говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Пропавшие граждане", на которые обратили внимание журналисты "Суспільне Івано-Франківськ", Игорь Лыла на протяжении нескольких месяцев считался пропавшим без вести. Он пропал под Купянском в Харьковской области.

Датой исчезновения мужчины там указано 28 июня.

Скриншот с сайта МВД

Прощание с Игорем Лылой состоится во вторник, 1 декабря:

09:00 – начало прощания с погибшим в Доме скорби (г. Ивано-Франковск, ул. Ребета (Бытовая), 3);

10:20 – захоронение воина на Аллее Героев городского кладбища в с. Чукаловка

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Как рассказывал OBOZ.UA, на войне погиб защитник из Прикарпатья Руслан Дутчак. В сентябре он отметил свой 31-й день рождения, а через два месяца его жизнь оборвалась на Херсонщине.

23 ноября с Героем простились на его малой родине.