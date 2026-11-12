Тюрьма за фото могил: Кремль пытается скрыть потери в войне с Украиной – Politico

В России прилагают все усилия, чтобы скрыть потери на войне в Украине. Тех, кто документирует погибших, непременно ждет наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщило издание Politico. Цель сокрытия правды о потерях – облегчить набор новобранцев на войну, ведь они не будут видеть реальную картину.

Кремль скрывает потери России в войне

Москва прилагает все усилия, чтобы скрыть данные о потерях оккупантов в войне в Украине. В России закрывают базы данных о потерях и преследуют тех, кто документирует погибших.

Так, в последнее время российские власти предупреждали, что фотографирование воинских захоронений может закончиться пожизненным заключением. В то же время Федеральная служба безопасности патрулирует кладбища с воинскими захоронениями, чтобы ловить нарушителей.

В апреле 2024 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил журналистам, что информация о потерях является "государственной тайной", а отчетность о потерях остается "исключительной прерогативой Министерства обороны".

В издании отметили, что с лета по всей России было арестовано несколько десятков человек. Обвинение, выдвинутое против них на этих закрытых судебных процессах, – государственная измена, а именно сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Одним из таких примеров является то, как в сентябре российский суд в Ярославле приговорил мужчину средних лет к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии за фотографирование надгробий российских солдат, погибших в Украине.

Россия также скрывает информацию о судебных делах в отношении оккупантов

Москва также скрывает информацию о судебных делах, связанных с погибшими солдатами. В начале 2025 года наблюдался беспрецедентный рост числа судебных дел об объявлении солдат пропавшими без вести или умершими.

В издании подчеркнули, что воинские части обычно обращаются в суды с просьбой объявить солдат погибшими, если те не возвращаются с поля боя в течение нескольких месяцев.

Кремль тщательно скрывает информацию о своих потерях, чтобы легче набирать солдат для отправки на войну, подчеркнул российский военный аналитик Ян Матвеев.

"Это способ обмануть потенциальных новобранцев. Если бы люди могли легко узнать, какой процент контрактников выживает на фронте – или как долго, вероятно, продержится новый новобранец, – вербовать даже 30 000 военнослужащих в месяц было бы чрезвычайно трудно", – сказал Матвеев.

Он добавил, что, скрывая потери, Москва также стремится произвести впечатление на "внешнюю аудиторию" – в частности, на Дональда Трампа, – чтобы убедить его, что армия Путина добивается успеха на фронте.

Потери в России больше, чем за 10 лет войны в Афганистане

Потери России в войне в Украине уже значительно превышают потери СССР в Афганистане, конфликте, который длился почти десять лет. Тогда Кремль так же стремился скрыть истинную цену войны.

Родственникам погибших в Афганистане запрещалось гравировать место гибели близких на надгробиях.

"Нельзя было отмечать могилу каким-либо образом, указывающим на то, что человек погиб на войне, – сказал Джефф Джонс, профессор истории в Университете Северной Каролины. – Некоторых (родственников. – Ред.) даже заставляли проводить похороны ночью, чтобы это не привлекало внимания".

Позже родственникам разрешили выгравировать слова "героически погиб, выполняя интернациональный долг", но писать "погиб в Афганистане" никогда не разрешалось.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что за сутки 11 ноября украинские воины минусовали еще 2150 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 616 330 человек.