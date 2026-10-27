"Выбили врага, закрепляемся на новых позициях": Зеленский сообщил о важной операции на Купянском направлении. Видео

Украина начала подземное наступление на Купянском направлении. Силы обороны Украины проводят операцию "Велес", в ходе которой уже уничтожили более сотни российских военных и взяли в плен более 30 оккупантов. Украинские военные также продвинулись под землей более чем на 15 километров и закрепляются на новых позициях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях. О первых результатах и ходе операции доложили командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый, командир 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Игорь Оболенский и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Украинские военные использовали подземные коммуникации

Зеленский напомнил, что российские военные ранее пытались использовать подземные газовые коммуникации для продвижения через украинские позиции и перехода к штурмовым действиям.

Украинские защитники, в свою очередь, адаптировали эту тактику и модернизировали ее, сделав использование подземных маршрутов более продуманным и технологичным.

"Берегаем жизни наших людей, наносим потери оккупанту и достигаем поставленных целей на Купянском направлении", – отметил президент.

Более 15 километров под землей

Одним из ключевых результатов операции Зеленский назвал продвижение украинских военных под землей более чем на 15 километров. По его словам, такие действия позволяют украинским подразделениям избегать лишних потерь и одновременно наносить удары по российским войскам.

Президент также сообщил о более чем 100 уничтоженных российских оккупантах и более чем 30 взятых в плен военнослужащих РФ.

Операцию проводит 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия". Его силы продолжают действовать на Купянском направлении и закрепляться на достигнутых позициях.