"Хватило бы на новую МКС": в ГУР раскрыли расходы России на войну против Украины в 2026 году

В 2026 году Россия выделила на национальную оборону 144,4 млрд долларов. Если учесть и другие расходы, связанные с войной против Украины, общая сумма достигает 177,4 млрд долларов. Один только официальный оборонный бюджет сопоставим со стоимостью создания Международной космической станции (МКС), которую оценивают примерно в $150 млрд.

Такие данные обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). В сообщении разведка привела основные статьи военных расходов России.

На что Россия направляет средства

В бюджете РФ на 2026 год на статью "Национальная оборона" заложено 12,121 трлн рублей (около $144,4 млрд). Если учесть и другие расходы, связанные с войной против Украины, общая сумма возрастает до 14,886 трлн рублей ($177,4 млрд). Из них 9,187 трлн рублей, или примерно $109,5 млрд, приходится на закрытую часть так называемого оборонного бюджета.

На развитие военно-промышленного комплекса (ВПК), военно-техническое сотрудничество и реализацию научных и производственных программ Москва в целом предусмотрела 15,929 млрд рублей ($189,8 млн). Из этой суммы 6,167 млрд рублей (73,5 млн) выделено на развитие ВПК, 6,310 млрд (75,2 млн) — на военно-техническое сотрудничество, а 3,452 млрд ($41,1 млн) — на научные и производственные программы.

Отдельно в бюджете предусмотрена поддержка российских оборонных предприятий. На компенсацию их расходов заложено 2,054 млрд рублей ($24,5 млн), на предотвращение банкротств — 463 млн (5,5 млн), а на возмещение процентов по кредитам — 500 млн (6 млн). Еще 1,5 млрд рублей ($17,9 млн) направят на компенсационные выплаты работникам.

Кроме того, 1,25 млрд рублей ($14,9 млн) Россия планирует потратить на высокопроизводительные вычисления, необходимые для разработки систем вооружения. Для этого используются дата-центры, в частности суперкомпьютеры компании "Яндекс" и вычислительные мощности "Сбербанка". По оценке ГУР, инфраструктура обеих компаний задействована в вооруженной агрессии против Украины.

Сколько денег выделяют на беспилотники

На прикладные оборонные исследования в бюджете России предусмотрено 26,178 млрд рублей (около $312 млн). Еще 10,233 млрд рублей ($121,9 млн) планируется направить на разработку и производство беспилотников различных типов.

В то же время в ГУР отмечают, что эти суммы не отражают реального масштаба финансирования отрасли БПЛА. Фактические расходы значительно выше, если учесть так называемые частные инвестиции и закупки.

Отдельно 687,6 млрд рублей (около $8,19 млрд) заложено на закупку беспилотников для Росгвардии. Их планируют использовать не только на фронте войны против Украины, но и внутри России: для охраны критически важной инфраструктуры, патрулирования городов, наблюдения за гражданами и подавления возможных протестов.

В ГУР считают, что таким образом Москва укрепляет силовые структуры, чтобы держать население под жестким контролем.

Военные расходы против социальных нужд

По данным украинской разведки, официальные расходы России на оборону ($144,4 млрд) более чем втрое превышают совокупные расходы на образование и здравоохранение. На образование в бюджете предусмотрено $21 млрд, а на медицину — $22,5 млрд.

В ГУР отмечают, что сумма, предусмотренная на оборону, сопоставима со стоимостью создания Международной космической станции — около $150 млрд. Этих средств также хватило бы на строительство более 150 современных онкологических центров в России.

"Вместо этого режим Путина тратит ресурсы как топливо для преступной войны. Как злокачественная раковая опухоль, он пожирает экономический потенциал страны, питается человеческой кровью, обрекает россиян и порабощенные Москвой народы на длительный период упадка, нищеты и исторического позора", — отметили в ГУР.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что дефицит федерального бюджета России за январь – август 2026 года достиг 5,8 трлн рублей ($67,87 млрд). Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. В Институте изучения войны (ISW) связали ухудшение бюджетной ситуации с непредвиденным ростом расходов и сокращением доходов от нефти и газа.

Как писал OBOZ.UA, в 2027 году Россия планирует сократить расходы на социальную политику, образование и здравоохранение, одновременно увеличив расходы на оборону. На военные нужды планируется направить 17,1 трлн рублей ($202,58 млрд) — примерно на 27% больше, чем предусматривал первоначальный план.

В то же время расходы на социальную политику планируется сократить на 7%, на образование — на 6%, а на здравоохранение — на 6,8%. Зато расходы на обслуживание государственного долга должны превысить первоначально запланированный уровень на 21,6%.