Выдерживает мороз −20°C: в Fire Point назвали секретный компонент, который используют в своих дронах. Фото

Компания Fire Point рассказала о использовании украинского сала в своих дронах для защиты отдельных компонентов от мороза. По словам разработчиков, этот простой способ помогает справиться с проблемами, возникающими при работе техники при температуре около −20°C.

В публикации в соцсети X (бывший Twitter) компания объяснила, что в ракетной науке не всегда нужны сложные решения. Иногда достаточно сала, чтобы защитить чувствительные элементы от холода.

Иногда достаточно сала, чтоб... Источник: Fire Point Развернуть

Инженерия против мороза

В Fire Point отметили, что при температуре около −20°C мороз может замораживать камеры дронов и кабели, а также ускорять разрядку аккумуляторов. Для защиты чувствительных компонентов разработчики используют простой слой сала.

"Хитрость ракетной науки в том, что лучшее решение не всегда самое сложное. Иногда это сало", – говорится в сообщении компании.

В Fire Point подчеркнули, что разумная инженерия заключается не в том, чтобы все усложнять, а в том, чтобы знать, какие решения работают.

Разработчики используют простой слой сала. Источник: Fire Point

Разработка ракет

Fire Point также работает над украинскими баллистическими ракетами FP-7 и FP-9. 5 августа генеральный директор компании Ирина Терех рассказала изданию The War Zone, что FP-9 с расчетной дальностью 850 км готовится к первому запуску осенью. Двигатель этой ракеты содержит 4,6 тонны твердого топлива, тогда как двигатель FP-7 – одну тонну.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию украинской баллистики и заявил, что необходимых результатов ожидают в 2026–2027 годах.

10 сентября на оборонной выставке MSPO-2026 в польском Кельце Терех сообщила, что FP-7 прошла два этапа испытаний, а FP-9 находилась на втором этапе. Она также анонсировала "приятные сюрпризы".

1 октября Зеленский опубликовал видео первого боевого применения украинской тактической баллистической ракеты FP-7 и заявил о дальнейшем наращивании ее производства.

Финансирование Дании

Напомним, 21 октября стало известно, что Дания предоставит государственную гарантию на 750 млн датских крон, или около 100,3 млн евро, по кредиту для дочерней компании Fire Point в стране.

Финансирование обеспечит Датский экспортно-инвестиционный фонд (EIFO). Это решение должно облегчить привлечение средств для компании, которой из-за войны в Украине сложно получать кредиты на обычных коммерческих условиях.

Размещение производства за пределами Украины также должно помочь защитить его от российских ударов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Fire Point раскрыли, чем атаковали объекты в Санкт-Петербурге.