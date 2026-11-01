"Выведу тебя на мины!" Главарь оккупантов угрожал казнью своему солдату. Аудио

На Славянском направлении российский командир угрожал убить подчиненного из 123-й мотострелковой бригады армии РФ. Оккупант по имени Гоша заблудился по дороге на позиции и несвоевременно докладывал по рации, чем разозлил своего главаря.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Военные разведчики зафиксировали угрозы во время работы на Славянском направлении и обнародовали аудиозапись в своем Telegram-канале.

На записи слышно, как командир осыпает подчиненного оскорблениями и угрожает ему расправой.

"Слушай сюда, б..дь, п..рас дырявый, б..дь! Вы чего, с..ка, сюда пришли, б..дь, на..й – нервы телепать? Так я сейчас с тобой закончу быстро, на..й, выведу тебя на мины, п..дар е..ный, б..дь, дырявый, с..ка! [...] Ты сейчас, с..ка, сдохнешь!" – кричит российский командир.

В ГУР напомнили российским военнослужащим, что сдача в плен – единственный шанс сохранить жизнь. Для этого можно обратиться через Telegram-бот проекта "Хочу жить".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области украинские военные ликвидировали 48-летнего гражданина Индонезии Тауфика Мухаммада, который воевал на стороне российской армии. До поездки в Россию он работал таксистом в Джакарте, а российские вербовщики нашли его резюме и предложили заработок. Индонезийца назначили пулеметчиком, однако он погиб уже во время первого боя в Донецкой области.

Также OBOZ.UA писал о ликвидации в Луганской области гражданина Ботсваны Пако Намоганга, который воевал на стороне оккупантов. По данным ГУР, мужчину завербовали через WhatsApp в чате по поиску работы в России, где предлагали службу в армии. После подписания годичного контракта и непродолжительной подготовки его отправили на фронт. Примерно через месяц после заключения контракта наемник погиб возле Новолюбовки.