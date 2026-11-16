Обнаруживает и подавляет от FPV до КАБов: как украинская "Ай-Петри", разработку которой профинансировал Порошенко, противодействует воздушным угрозам врага

Украинский комплекс радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри СВ" помогает обнаруживать и подавлять российские беспилотники, в частности разведывательные дроны, FPV и "Шахеды". Кроме того, военные фиксировали случаи, когда его работа влияла на точность российских управляемых авиабомб.

Об этом говорится в материале издания Mezha. Комплекс разработала украинская команда Storkway. На начальном этапе проект профинансировал благотворительный фонд пятого президента Украины Петра Порошенко, вложив в разработку 150 млн грн.

Как работает комплекс

"Ай-Петри СВ" – это не просто станция РЭБ, а аппаратно-программный комплекс, объединяющий средства радиоэлектронной разведки, подавления сигналов и наблюдения. Его программное обеспечение собирает информацию из разных источников, формирует общую картину воздушных угроз и помогает распределять средства противодействия между целями.

Система самостоятельно определяет, какие частоты можно использовать для подавления конкретного средства и сколько комплексов нужно задействовать для борьбы с определенным количеством целей. Если угроза исчезает, средства могут переключаться на другие цели. Это снижает нагрузку на операторов и помогает избегать ошибок из-за усталости.

Комплекс способен обнаруживать цели в диапазоне частот 300–6000 МГц, а пеленговать их – на расстоянии 20–30 км. У него есть стационарная и мобильная версии. Последнюю можно перевозить на пикапе и развернуть примерно за 10 минут.

В 2024 году Министерство обороны Украины кодифицировало "Ай-Петри СВ".

Комплекс "Ай-Петри СВ" на выставке MSPO. Источник: mezha.ua

От идеи до системы

Идея создания комплекса возникла еще во время АТО. Разработчики имели опыт работы над системами РЭБ "Нота" и понимали, что распространение беспилотников потребует новых средств противодействия. После начала полномасштабного вторжения часть инженеров объединилась в команду Storkway и взялась за новую разработку.

Сначала команде не хватало финансирования, а в Министерстве обороны отказались от предложенной разработки. Зато ее потенциал увидел благотворительный фонд народного депутата и пятого президента Украины Петра Порошенко. Фонд вложил в проект 150 млн грн, и уже через пять месяцев первые комплексы начали испытывать на южном фронте.

Передача комплексов "Ай-Петри СВ" военным. Источник: mezha.ua

На начальном этапе система еще была несовершенной, в частности, требовало доработки программное обеспечение. Однако военные увидели ее потенциал, и разработку продолжили при их сопровождении.

Сначала "Ай-Петри СВ" создавали для борьбы с CRPA-антеннами, которые используют российские "Шахеды" для защиты спутниковой навигации от помех. По данным разработчиков, комплекс смог подавить четырехканальную CRPA-антенну одним средством РЭБ.

От FPV до бомб

Со временем возможности комплекса расширили. Его начали использовать не только против "Шахедов", но и для борьбы с российскими разведывательными дронами. По словам военных, "Ай-Петри СВ" применяли, в частности, для прикрытия артиллерийских подразделений, поскольку вражеская разведка пытается обнаруживать и поражать такие цели.

В более новых версиях комплекса появились модули противодействия радиоуправляемым FPV-дронам. Это позволило использовать его для защиты логистических маршрутов.

В отдельных случаях военные также замечали, что в зоне работы "Ай-Петри СВ" снижалась точность российских управляемых авиабомб. Дело в том, что КАБы, как и беспилотники, используют CRPA-антенны для повышения точности навигации.

Ветеран и бывший командир 53-й отдельной механизированной бригады Анатолий Козел с позывным Купол рассказал, что военные фиксировали случаи, когда бомбы падали за украинскими позициями или не долетали до них. При этом эффективность такого воздействия зависит от тактики применения комплекса.

Замаскированный "Ай-Петри СВ". Источник: mezha.ua

Развитие системы

Storkway продолжает совершенствовать "Ай-Петри СВ", в частности его программное обеспечение. Теперь система может получать информацию не только от собственных комплексов, но и от других средств радиоэлектронной разведки и радаров.

Это позволяет объединять данные в единую картину воздушных угроз и координировать работу различных средств противодействия, в частности РЭБ и ПВО.

Отдельное направление работы – борьба с российскими MESH-сетями, которые позволяют оккупантам управлять беспилотниками на значительном расстоянии. У комплекса уже есть детекторы, автоматически выявляющие такие сети на российских "Молниях" и "Шахедах". В то же время противодействие MESH-системам на реактивных дронах остается сложной задачей из-за высокой скорости этих целей: для эффективного подавления требуется более плотное поле РЭБ.

Разработчики также работают над увеличением дальности обнаружения вражеских целей до 150 км.

До конца года на вооружении украинских военных планируют иметь более 500 комплексов "Ай-Петри СВ". Однако, по оценкам военных, этого количества недостаточно для нужд фронта и тыла. Часть систем закупают за средства иностранных партнеров, которые заказывают их для украинской армии через Министерство обороны, а также украинских благотворительных фондов.