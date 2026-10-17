"Испытания уже ведутся": Пашинский анонсировал новые виды украинского оружия

Украинские оборонные компании совместно с партнерами продолжают разработку новых видов оружия. В настоящее время уже проводятся его испытания.

Об этом рассказал председатель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский. Соответствующее заявление было сделано на конференции-встрече делегаций немецкого и украинского ОПК.

Что известно

"Я хочу заверить всех, что наша стратегия — это поиск партнеров, сотрудничество, это поиск партнеров в разработке новых видов оружия — у нас уже есть примеры, уже ведутся испытания. Это интересно и важно не только для Украины, но и для безопасности всей Европы", — подчеркнул Пашинский.

По его словам, за последние три года NAUDI прошла огромный путь от начала презентаций и выставок до уже действующих проектов на 100 миллионов евро, которые уже работают, активизировались, имеют своих партнеров в Германии.

"Которые начинались с так называемой "датской модели", которая благодаря позиции немецкого правительства, немецкого Министерства обороны уже трансформировалась в огромную сеть горизонтальных связей, совместных проектов. Которых запланировано на следующий год под патронатом NAUDI более чем на 3 миллиарда евро", — подчеркнул Пашинский.

Глава NAUDI добавил, что для победы в войне против агрессора Украине крайне необходимы финансы и оружие. Но не менее важно, что Россия не запугала международных партнеров, которые"плечом к плечу противостоят террору, развязанному ею против мирного населения, против мирных городов".

Как сообщал OBOZ.UA, одним из положительных достижений 2026 года для Украины является поставка ВСУ значительной доли военной техники отечественного производства. А также продвижение к открытию экспорта оружия, что приведет к привлечению внешних финансов и технологий.