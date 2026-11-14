"Как долго смогла бы Европа?" Экс-офицер Бундесвера отметил выносливость украинской армии

Бывший офицер Бундесвера, сооснователь и генеральный директор немецкой оборонной компании ARX Robotics Марк Витфельд подчеркнул, что Силы обороны Украины демонстрируют исключительную способность выдерживать затяжную войну и продолжать давать отпор российским оккупационным войскам. По его словам, неизвестно, смогли бы хорошо оснащенные европейские армии так же долго вести боевые действия такой интенсивности.

Об этом Витфельд, который 14 лет прослужил в немецкой армии, а теперь непосредственно сотрудничает с украинскими военными, сказал в интервью "Укринформу". Больше всего в украинской армии его поражают ее дисциплина и способность выдерживать тяжелые испытания в условиях длительного конфликта.

"Это чрезвычайно важная составляющая способности Вооруженных сил вести войну: как долго они на самом деле могут ее выдерживать?" – отметил Витфельд.

Экс-офицер Бундесвера указал, что европейские армии имеют высокий уровень подготовки и необходимое вооружение, однако опыт Украины ставит вопрос об их готовности к многолетним боевым действиям.

"После 14 лет службы в немецкой армии и сотрудничества с европейскими партнерами, например в Великобритании и странах Балтии, я убежден, что европейские армии прекрасно подготовлены и имеют необходимое вооружение и технику для ведения боевых действий или войны", – сказал он.

При этом Витфельд усомнился в способности европейских армий выдерживать войну такой интенсивности и продолжительности, как вооруженная агрессия РФ против Украины.

"Решающим является следующий вопрос: как долго? Как долго Европа смогла бы выдерживать такое состояние и такую войну, которые сейчас переживает Украина?" – говорит гендиректор ARX Robotics.

Он также отметил, что успешное сопротивление РФ, которое оказывает украинская армия, сопровождается постоянной технологической адаптацией, в частности развитием беспилотных систем.

"Украина очень хорошо умеет поддерживать такую высокую скорость инноваций и не отставать технологически, хотя Российская Федерация располагает значительно большими ресурсами", – констатировал руководитель немецкой оборонной компании.

По его мнению, Украине нужно ускорять переход от инновационных разработок к массовому производству военной техники. Важную роль в этом могут играть европейские партнеры.

Как сообщал OBOZ.UA, нидерландский военный аналитик Патрик Болдер заявил, что Североатлантический альянс имеет значительное военное преимущество над страной-агрессором Россией. Однако европейские страны-члены НАТО остаются уязвимыми из-за нехватки средств противовоздушной обороны и боевого опыта ведения современной войны.