Как Путину лгут об успехах на фронте: военный обозреватель раскрыл схему

По мнению российского диктатора Владимира Путина, с начала года Россия захватила уже 6,5 тыс. кв. км территории Украины. Число оккупированных в этом году населенных пунктов, как он убежден, превысило 300.

Такие данные Путин получает от начальника российского Генштаба Валерия Герасимова – и, похоже, верит в лживую "победную" картинку, которую для него рисуют российские генералы. Об этом в эфире 24 канала заявил военный обозреватель Денис Попович.

Путин озвучивает бред о "успехах" армии РФ в Украине

На днях российский диктатор вновь публично сделал ряд заявлений об "успехах" армии РФ на фронте.

По его словам, с начала года российские войска якобы захватили около 6,5 тыс. кв. км территории Украины и 310 населенных пунктов.

Линия фронта в Украине

И эти утверждения кардинально расходятся с оценками независимых обозревателей, аналитиков и OSINT-исследователей.

Владимир Путин утверждает, что с начала 2026 года Россия захватила около 6500 квадратных километров территории Украины и 310 населенных пунктов. Это совершенно не совпадает с тем, что публикуют независимые обозреватели.

Попович считает, что в данном случае Путин вряд ли сознательно лжет – вероятно, он действительно верит в то, о чем говорит. Ведь именно такие данные, очевидно, диктатор получает от российских генералов.

В частности, о "победах" РФ на поле боя в тот же день перед Путиным докладывал Герасимов.

Попович напомнил, что, по версии начальника российского Генштаба, войска РФ уже подошли к Запорожью на расстояние 5 км, а также захватили Доброполье и Алексеево-Дружковку в Донецкой области. До Краматорска, настаивал Герасимов, оккупантам осталось преодолеть около 9 км.

Однако обозреватели и аналитики сообщают о совершенно противоположном. В частности, по данным DeepState, войска РФ находятся примерно в 20 км от Запорожья. А в Институте изучения войны отмечают: армия РФ не захватила в сентябре почти 2 тыс. кв. км, как утверждал Герасимов, – а потеряла более 100 кв. км из-за украинских контратак.

"Почему это делается? Судя по всему, Путин в это верит. Зачем это делает Герасимов? Здесь могут быть две причины. Либо он знает, но хочет сказать то, что хочет услышать начальник. Либо также пользуется ложной информацией. Рационально объяснить эту параллельную реальность чрезвычайно сложно", – считает Попович.

В итоге Путин принимает решения и выдвигает нереалистичные, не подкрепленные реальными достижениями на фронте требования на основе этой выдуманной картинки. И продолжает отказываться от переговоров.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что в России преувеличивают заявления о продвижении своих войск в Украине: – и шаг за шагом разоблачили ложь, которую на днях озвучили Путин и Герасимов.