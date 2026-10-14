Как "Спецподразделение Тимура" получило своё название: офицер ГУР раскрыл подробности

Большинство успешных операций "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Минобороны Украины остаются государственной тайной, поэтому публично известно лишь о незначительной части из них.

Об этом в эксклюзивном интервью программе "Утро в большом городе" на телеканале ICTV2 рассказал офицер разведки с позывным "Иванов". По его словам, элитная структура объединяет более двадцати совершенно разных отрядов, которые выполняют задачи на земле, в воздухе и на воде, а очередь из добровольцев сюда не уменьшается.

Офицер раскрыл интересную историческую деталь о том, как подразделение получило свое название. Долгое время это крупное формирование вообще не имело официального названия, а бойцы считали себя просто частью ГУР. Однако название им фактически дал Владимир Зеленский, который в своих вечерних обращениях несколько раз подряд публично поблагодарил за результативность и смелость именно "спецподразделение Тимура". Помимо боевых выходов, разведчики также отвечали за сверхсекретную логистику и безопасность первых лиц государства во время рискованных визитов президента на остров Змеиный и на передовую в Авдеевку.

Одним из самых сложных направлений работы разведчиков являются морские рейды. "Иванов" принимал непосредственное участие в восстановлении контроля над островом Змеиный, освобождении "башен Бойко" и смелых десантных высадках на побережье временно оккупированного Крыма, в частности у мыса Тарханкут. Уникальность этих операций заключалась в том, что бойцы ГУР преодолевали огромные расстояния в открытом море на обычных водных скутерах. Поскольку объёма баков не хватало на весь маршрут, спецназовцам приходилось заправлять гидроциклы прямо на воде под постоянной угрозой российских обстрелов и ударов вражеской авиации.

В настоящее время центр "Тимура" является уникальным по своей структуре, ведь он объединяет воинов с кардинально разными взглядами на жизнь. В частности, в него входят отряд "Христианское братство", подразделение "Химеры", где бойцы верят в силы природы, а также известные водные отряды "Тритон" и "Стугна", ставшие настоящим кошмаром для оккупантов в Чёрном море. Полную версию рассекреченных историй о боях за Волчанский агрегатный завод, Энергодар и Бахмут можно посмотреть в видеосюжете программы "Утро в большом городе" на YouTube.