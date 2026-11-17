Как взрывался мост через Керченский пролив: в СБУ показали уникальное видео поражения незаконного сооружения

17 ноября Служба безопасности Украины опубликовала эксклюзивное видео поражения Крымского моста. На кадрах зафиксирована серия попаданий, мощные взрывы в районе креплений металлических арок и разрушение конструкций автомобильной части сооружения.

В результате ударов перекрытие моста обрушилось в воду. Об этом рассказала СБУ в своем Telegram-канале.

Кто нанес удар

В СБУ подчеркивают, что именно спецназовцы "Альфы" СБУ успешно отработали по автомобильной части незаконного сооружения, поразив конструкции моста. На обнародованных кадрах видна серия попаданий и мощные взрывы в районе крепления металлических арок.

Мощный взрыв в районе крепле... Источник: Скриншот Развернуть

Примененное оружие

Для поражения моста украинские спецназовцы применили ракеты-дроны "Паляниця". По информации СБУ, удары привели к разрушению конструкций, после чего перекрытие автомобильной части сооружения обрушилось в воду.

Во время более широкой операции Силы обороны также задействовали ракеты "Нептун", дроны "Рута" и комплексы FP-5 "Фламинго".

Ход подготовки

По данным Службы безопасности, СБУ совместно с Генеральным штабом ВСУ готовили эту операцию около месяца. Она состояла из семи этапов. Сначала украинские силы систематически поражали российскую противовоздушную оборону. После этого начались непосредственные удары по мосту.

Часть атак Служба безопасности провела самостоятельно. На завершающем этапе к операции присоединились другие подразделения Сил обороны Украины.

Четвертое поражение моста

В ведомстве напомнили, что Кремль годами называл Крымский мост одним из наиболее защищенных объектов в мире и демонстрировал его как символ российской мощи. Однако украинская спецоперация снова поставила под сомнение заявления Москвы о его неуязвимости. Теперь вместо символа российского величия – разрушенные конструкции на морском дне.

"Враг может сколько угодно хвастаться своей ПВО и строить защитные рубежи, но это не спасет ее стратегические объекты от украинских спецопераций", – подчеркнули в пресс-службе.

В СБУ отметили, что это уже четвертая операция по поражению Крымского моста. И российская противовоздушная оборона, и построенные защитные рубежи не смогли уберечь стратегическое сооружение от украинского удара.

Министр обороны Евгений Хмара лаконично прокомментировал удар по Керченскому мосту.

"Мы только начинаем", – сказал Хмара

Ранее министр подчеркнул, что удар по мосту был нанесен исключительно украинским оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина "сложила" Керченский мост всего за сутки. Утром 17 ноября обрушилась арка и как минимум два пролета автомобильной части Керченского (Крымского) моста длиной около 270 метров, также была частично повреждена железнодорожная часть. Это стало результатом системных, высокоточных ударов Сил обороны Украины по мосту комбинированного типа средствами поражения.