Если Иран создал тысячи ракет, cможет и Украина: Шарп назвал лучший способ противодействия баллистике

Дополнительные ракеты к системам Patriot могут отразить большее количество вражеских баллистических атак, но глобально решить проблему не способны. Страна-агрессор Россия будет постоянно наращивать производство своих средств поражения и совершенствовать их, поэтому не следует рассчитывать на то, что при определенном количестве противоракет удастся "отстреляться". Такого состояния априори невозможно достичь. Более целесообразно ограничивать врага сдерживанием и устрашением. Украина уже имеет ряд разработок, которые в случае массового производства могут стать "весомым доводом" для противника не наносить удары по нашей стране.

Что будет с военной помощью США после выборов? Очень многое будет зависеть от отношений, которые сложатся между обновленным Конгрессом и главой Белого дома Дональдом Трампом, и какая роль будет отведена Украине. Военная помощь Европы будет продолжаться, Украина сможет без труда пережить зиму. Выборы 2027 года во Франции несут определенную угрозу, поскольку лидер гонки Марин Ле Пен заявила о намерении полностью прекратить помощь Украине. Тем не менее, и здесь есть поводы для осторожного оптимизма.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– На выборах в США Республиканская партия потерпела поражение. По вашему мнению, что это означает с точки зрения военной поддержки Украины, в частности, можно ли ожидать, что еще при нынешнем составе Конгресса объемы помощи могут возрасти? Может ли в США быть принято решение по ракетам к Patriot?

– Я не думаю, что речь вообще идет о конкретике по ракетам. В данный момент ракеты нужны Соединенным Штатам и, скорее всего, есть дефицит этих ракет. Поэтому, честно говоря, я могу ожидать в лучшем случае некоторого увеличения поставок, но это без связи с нынешними выборами.

По поводу дальнейших событий, то очень многое будет зависеть от того, какие взаимоотношения установятся между Трампом и обеими палатами Конгресса. С одной стороны, по всей видимости, у них есть возможность, ограничивать действия президента и пытаться навязать ему те или иные шаги. Но с другой стороны, у Трампа есть возможность существенно ограничивать законотворчество, фактически накладывая вето. В итоге я могу предположить, -но это всего лишь предположение, – что каждая из сторон захочет проводить те или иные шаги, соответственно, они будут вынуждены идти на компромисс. Весь вопрос в том, где тут окажется Украина.

На этот раз у Конгресса и Сената больше веса во всем, что касается помощи Украине, хотя это не может быть инициативой наподобие: дайте Украине чуть-чуть больше ракет. Если Пентагон говорит, что ракет нет или ракеты в дефиците, такого рода инициатива не поможет. Самое главное, чтобы Украина не стала разменной монетой в этих спорах и камнем преткновения, а наоборот, чтобы среди шагов, которые Трампа подтолкнут навстречу Конгрессу, было и увеличение помощи Украине, то есть какие-то более явственные шаги. Кстати, это касается и санкций в отношении России.

То есть здесь есть определенная перспектива, но вопрос еще и в том, насколько Трамп после выборов будет мотивирован что-то делать в отношении переговорного процесса. Сейчас фактор выборов на него уже не влияет. В последние недели было обострение в отношениях с президентом Зеленским, давление на Украину не бить по российским НПЗ было продиктовано желанием создать атмосферу, которая приведет к снижению цен на топливо, но сейчас это уже не актуально, хотя цены на топливо актуальны всегда для граждан США. Вопрос в том, будет ли Трамп активен либо махнет рукой и посчитает, что все равно ничего существенного он не добьется.

Тут можно опасаться сценария, когда Конгресс и Сенат в новом составе давят на Трампа, в том числе Украиной, а он, исходя из принципа на зло, попытается сделать так, чтобы именно в этом вопросе ничего не было достигнуто. В этом у меня есть опасения. Но я также могу предложить, что, если дело не дойдет до такого уровня, а Конгресс и Сенат подойдут к вопросу более мудро, то как раз помощь Украине – это тот вопрос, по которому стороны смогут договориться, чтобы каждый получил чего-то свое.

В общем, все зависит, в первую очередь, от этой динамики, которая будет особенно развиваться уже два месяца спустя, после смены состава Конгресса и частичной смены Сената. Поэтому я думаю, что в будущее можно смотреть с очень осторожным, но оптимизмом. Если оптимизм окажется менее осторожным, пусть будет приятный сюрприз.

– Италия задержала помощь для Украины до выборов в США, фактически оглядываясь на то, что происходит в Штатах. Конечно, это очень негативный сигнал. По вашим оценкам, если сугубо теоретически предположить, что по тем или иным причинам военная помощь ЕС для Украины существенно сократится, сможет ли Украина, по крайней мере, пережить эту зиму?

– Пережить зиму Украина еще как сможет, даже если бы помощь обнулилась прямо здесь и сейчас, но об этом речи не идет. Украина имеет не такой ужасающий запас непрочности. Вместе с тем никакая Европа не обрывает помощь так резко.

Если мы говорим о возможном снижении, то оно может быть плавным на уровне задержек или когда в какой-нибудь стране к власти придет новое руководство, которое выступает против предоставления Украине военной помощи. Вот тогда теоретически может быть резкое снижение помощи. Здесь, насколько я понимаю, основная угроза или основные риски связаны с выборами во Франции. Марин Ле Пен, которая является явным фаворитом гонки, говорила, что в течение полугода после прихода к власти она прекратит помощь Украине, а не в ту же минуту. Это несколько обнадеживает. Кроме того, получается, что она отдает себе отчет, что помощь Украине – это не плохо, но объясняет, что денег нет и поэтому мы полгода еще потянем, а потом прекратим.

Могу еще добавить немного оптимизма, хотя мы пока не можем быть в этом уверенными. Одно дело – предвыборная кампания, а другое дело, когда человек приходит к власти, у него может поменяться понимание некоторых вещей. Ему дают те или иные объяснения, в том числе и специалисты, и уже не нужно популистски в рамках кампании говорить, что помощь проблематична потому-то и потому-то. Есть и такой шанс.

Но в принципе нужно исходить из худшего сценария, а худший сценарий – это прекращение помощи от Франции. И это основная угроза, основная проблема. Но даже если через полгода после выборов во Франции помощь полностью обнулиться, то даже в этом случае какое-то французское оружие, по крайней мере, за деньги, она будет готова продавать, если кто-то выделит средства. А французское оружие Украине нужно, кроме всего прочего Украина где-то подсела на французское оружие – истребители Mirage, к которым нужны запчасти, или сделка по Rafale и так далее.

Но пока такие страны, как Германия, Великобритания, Франция придерживаются своих позиций, нет никаких причин считать, что кто-то резко что-то сорвет. Что касается помощи Италии, то хоть она и важна, но в общем-то она третьестепенна по сравнению с ведущими странами.

Давид Шарп. Источник: Новая газета

Кстати говоря, один из расчетов Путина, когда он рассматривает свои перспективы с точки зрения войны, – это то, что, с одной стороны, он будет наносить Украине максимальный ущерб экономически, а с другой стороны, помощь Украине не будет расти, а даже будет падать. На это направлена и гибридная война, и запугивание, и надежда на то, что те или иные силы, которые приходят к власти на Западе, будут урезать помощь Украине. Видимо, такие надежды он полагает и на французов.

– Последний вопрос по поводу нашей текущей ситуации в Киеве. Россия поняла, в чем у нее есть преимущество – баллистика – и активно им пользуется. Каков ваш прогноз – сможет ли Украина найти средства против баллистики у своих союзников, есть ли у союзников такие средства в достаточном количестве, и если нет, то как будет развиваться ситуация дальше?

– Что такое достаточное количество, каждый определяет для себя сам, какие запасы неприкосновенные, а что можно использовать. Судя по всему, европейские союзники Украины пришли к выводу, что они почти достигли дна.

Около четырех сотен ракет для Patriotу европейцев есть, из них двести у поляков. Они могли бы передать значительную часть этих запасов в быстром режиме, но этого не происходит. Значит, они исходят из того, что их запасы минимальны для собственных нужд, поэтому большого количества ракет неоткуда взять в ближайшее время. Это почти медицинский факт.

Вообще важно понимать, что отстреливаться гигантским количеством ракет и зенитно-ракетных комплексов – это не выход, это невозможно. Нет никакой стопроцентной обороны, даже если Patriot стоит на месте и есть перехватчики. Это так не работает, тем более всегда проще производить больше баллистических ракет, чем Украина получит перехватчиков. Сегодня во всем мире производится пятьдесят или чуть больше перехватчиков в месяц. Если предположить, что все они поступали бы Украине, что никак невозможно в принципе, Россия производит более ста баллистических ракет и относительно легко может увеличить это количество до 150-200.

Поэтому перехватчиками не отстреляться, причем, каждый перехватчик стоит 4-6 миллиардов долларов, и быть уверенным в том, что кто-то будет тебе их поставлять бесплатно сотнями каждый год на протяжении длительного времени без ограничений, нельзя. А если Россия сделает такие ракеты, как у Ирана, а это несложно, дальностью 1500 километров, которые Patriot сбивать очень тяжело и почти невозможно, а если еще удвоит производство, проблемы не решатся.

Таким образом, никогда не отстреляться, я уже не говорю о том, что ЗРК Patriot для того, чтобы сбивать баллистику, должен находиться очень близко от места, которое обстреливается. Если даже в условном городе Х нет особенно важных целей, но там нет Patriot, его просто обстреляют в одни ворота, я уже не говорю про использование реактивных дронов и всякого рода квази-эрзац-крылатых ракет.

Решение этой проблемы, если мы говорим о долгосрочной перспективе, только в сдерживании и устрашении. Это нанесение ударов по местам производства тех или иных компонентов ракет, с тем, чтобы их просто было меньше, а главное – это возможность нанести противнику эквивалентный и больший ущерб, в том числе и нанося удары по Москве, чтобы он просто понял, что ценой за удары по киевской энергетике будут удары по московской энергетике. Это самая лучшая "ПВО", какая может быть, и эта задача решаема.

Если Иран создал тысячи ракет средней дальности, то я не вижу причин, почему Украина не может, опираясь в том числе на помощь множества западных стран, и финансовую. Те или иные разработки можно отдать на аутсорсинг, создать такой арсенал крылатых и баллистических ракет, который будет противовесом арсеналу России. Есть шаги, которые уже делаются. Это, в том числе, ракеты "Рута" Блок 1, выпуск которых уже дошел до 300 в месяц, "Рута" Блок 2 дальностью 800 километров с тяжелой боеголовкой. В случае массового производства это очень веский довод. Именно в эту сторону нужно смотреть, а не думать о том, где дадут 12 или 24 ракеты Patriot. Если дадут даже 24 ракеты Patriot в месяц, что было бы колоссальной прибавкой, это лишь немного облегчит ситуацию, но не решит проблемы. Проблемы решаются другими способами.