"Если я скажу бежать – бегите": что происходит в Славянске, на подступах к которому идут ожесточенные бои. Карта

Славянск Донецкой области – один из четырех городов, образующих украинский "пояс крепостей". Город постоянно находится под обстрелами российских дронов, ракет и управляемых авиабомб, в нем почти не осталось неповрежденных зданий, многие из них превратились в руины.

Сейчас в городе осталось менее 10% населения, которое было до войны. О том, что происходит в Славянске, рассказало издание ВВС, журналисты которого побывали в городе.

Какая ситуация в Славянске

О ситуации в Славянске журналистам рассказали операторы подразделения беспилотных систем, называющие себя "Острые картузи", Яша и Татьяна.

"Если я скажу бежать – бегите", – предупредила Татьяна.

Города, которые остаются в украинском "поясе крепостей", образуют мощную линию обороны и являются серьезным препятствием для любого продвижения российских войск. "Пояс крепостей" – это система хорошо укрепленных оборонительных рубежей в тех частях Донецкой области, которые находятся под контролем Украины.

До войны в городе жили более 200 тысяч человек. Сейчас здесь осталось менее 10% населения, и с каждым днем его становится все меньше.

На улицах города остались брошенные автомобили – недавно их уничтожили российские FPV-дроны с дистанционным управлением – защитные сетки от дронов, которыми накрыты дороги, не гарантируют безопасности.

Сейчас передвигаться пешком безопаснее, чем на автомобиле, объяснила Татьяна.

В городе остались лишь отдельные работающие магазины. Школа недавно была разрушена российскими управляемыми авиабомбами. Через дорогу в заброшенном жилом доме видна огромная дыра, тротуар усыпан осколками стекла.

Похожую картину раньше видели в других украинских городах и поселках Донбасса – например, в Покровске и Бахмуте.

Однако, несмотря на постоянные сирены воздушной тревоги, кое-что в городе работает. Местная жительница Ирина работает в одной из последних городских кофеен. Женщина рассказала, что жизнь стала невероятно тяжелой – она потеряла свой дом, но уезжать не собирается: "Я не уеду из Славянска. Это мой дом".

Алина Ширко, которая сама живет в Славянске, координирует эвакуацию мирных жителей из города. По ее словам, за последние несколько месяцев ситуация стремительно ухудшилась. Семьям с детьми уже приказали уехать.

"Все думают о том, чтобы уехать. Я тоже об этом думаю", – рассказала она.

Еще одна местная жительница, 53-летняя Инга, также родилась и выросла здесь и до сих пор работает в городе, несмотря на опасность.

"Мне просто некуда ехать, и у меня нет денег, чтобы уехать и обеспечивать себя после этого", – объяснила Инга.

Кроме того, говорит она, в Украине нет другого места, которое она считала бы по-настоящему безопасным.

Когда журналисты возвращались из города, они увидели, что у эвакуационного пункта собрались около десятка мирных жителей, желающих выехать из города, откуда их должны вывезти в сопровождении.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российские войска утром 2 ноября атаковали Славянск Донецкой области управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла 68-летняя женщина, еще семеро человек получили ранения.