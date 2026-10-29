Есть новые угрозы: "Флеш" объяснил, почему Украина может вернуться к светомаскировке. Видео

Украина может снова прибегнуть к светомаскировке из-за развития российских беспилотников и ракет с системами оптической навигации и искусственным интеллектом. Такие технологии позволяют дронам ориентироваться по изображению местности и искать конкретные объекты для атаки.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, почему это создает новые угрозы. По его словам, такие беспилотники могут летать на низкой высоте, из-за чего радиолокационным станциям будет сложнее их обнаруживать.

Как оптическая навигация помогает российским дронам

Сергей "Флеш" объяснил, что Россия развивает системы оптической навигации для беспилотников и ракет. В отличие от технологий, зависящих от GPS или каналов управления, такие системы ориентируются по изображению местности.

По его словам, днем беспилотники могут использовать визуальную картинку, а ночью – ориентироваться, в частности, по прожекторам, фонарям и освещению на украинских трассах. Эти объекты могут быть внесены в карту, что поможет дронам определять направление движения.

"И если днем они будут видеть картинку визуально, ночью они могут видеть прожекторы, освещение на наших трассах. И очень хорошо получится ориентировать их по этим объектам", – пояснил он.

Как отметил советник президента, такое освещение может быть заметным и в тепловизорах из-за теплового излучения.

Бескрестнов подчеркнул, что в таком случае средства радиоэлектронной борьбы против GPS могут оказаться неэффективными, поскольку дрон будет использовать оптическую систему навигации.

Россияне ищут видео прилетов "Шахедов"

Еще одной угрозой "Флеш" назвал попытки россиян получать видеозаписи атак беспилотников. По его словам, во вражеских каналах начали обращаться к людям, которых называют предателями, с просьбами фиксировать прилеты "Шахедов" и передавать соответствующие материалы за деньги.

"Сейчас все каналы врага постят публикации, обращаются к предателям у нас: "Нам нужна видеофиксация прилета шахедов"", – рассказал Бескрестнов.

Он предполагает, что эти записи нужны России для анализа работы визуальной навигации беспилотников и определения того, как они движутся к целям.

"Если сейчас они просят это предоставлять, и мы понимаем, для чего это. Это также опасность для нас", – отметил советник президента.

По его словам, развитие таких систем создает дополнительные проблемы для противодействия беспилотникам с помощью средств РЭБ.

Искусственный интеллект помогает дронам находить цели

Бескрестнов считает, что следующим этапом развития беспилотников станет более широкое использование искусственного интеллекта. По его словам, соответствующие технологии уже применяют на российских БПЛА "Молния", а также используют визуальный модуль "Сусаннин" на "Геранях" и технологии на "Ланцетах".

Советник президента пояснил, что беспилотнику можно задать конкретную задачу: найти железнодорожный путь, двигаться над ним, обнаружить поезд и атаковать локомотив. Другой вариант – поиск складских зданий.

Для этого нейросети обучают на больших массивах данных, содержащих изображения соответствующих объектов. По словам Бескрестнова, такие системы могут распознавать склады, скопления автомобилей и людей, а также определенные типы предприятий и инфраструктуры.

"То есть это, задание. Но или задание такое: двигайтесь туда и ищите здания складов", – объяснил он принцип работы таких беспилотников.

По словам "Флеша", уже фиксировали случаи атак дронов на скопления людей и машин. Он также отметил, что беспилотники могут определять объекты по их визуальным признакам.

Почему такие беспилотники сложнее обнаружить

Отдельную опасность, по словам Бескрестнова, представляет способность дронов ориентироваться по изображению местности и летать на небольшой высоте.

"И это для меня такое страшное будущее, потому что этот дрон ориентируется по картинке. И этот дрон может летать очень низко", – сказал он.

Эксперт объяснил, что если беспилотник будет двигаться на высоте 20–40 метров над землей, радиолокационным станциям будет сложнее его обнаружить и зафиксировать.

Именно развитие таких технологий, по оценке Бескрестнова, создает новые угрозы и может стать причиной возвращения к светомаскировке.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия начала бить по Украине новой модификацией реактивного дрона (или малогабаритной крылатой ракеты) "Герань-5". Она называется "Герань-5 К5-К" и отличается от стандартной версии системой оптической навигации.