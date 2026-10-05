"Есть определенные решения": эксперт объяснил, как Украине удалось увеличить долю сбитых реактивных дронов, и указал на проблему

В начале октября в районе Киева украинские войска начали сбивать больше реактивных дронов ещё на подлёте к столице. Доля уничтоженных БПЛА этого типа увеличилась примерно с 50–60 % до 70 %.

Об этом в эфире "Эспрессо" и Slawa.TV рассказал военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, лучших результатов удалось достичь благодаря более эффективному использованию имеющихся средств ПВО и новым поставкам от партнеров.

"Что касается реактивных дронов, я могу сказать, что по итогам двух выходных дней, если брать конкретно столицу, то значительно возросло количество дронов, сбиваемых при подлете к украинской столице. То есть уже есть определенные решения, которые работают", – отметил аналитик.

Он пояснил, что речь идет прежде всего об более эффективном использовании авиации, зенитно-ракетных войск и мобильных огневых групп.

Отдельно ведется работа над модернизацией вооружения для советских систем ПВО, в частности "Осы" и "Стрелы". Из-за интенсивного использования этих комплексов возник дефицит штатных ракет, поэтому параллельно в Украине разрабатывают дроны-перехватчики, способные противодействовать скоростным реактивным БПЛА.

Улучшению результатов также способствовали решения международных партнеров. Речь идет о поставках боеприпасов для авиации, дополнительных комплектов ПВО, ракет и зенитных комплексов, в частности IRIS-T из Германии.

В то же время Россия продолжает наращивать применение беспилотников и искать новые способы обойти украинскую оборону.

"Для нас задача сложная, потому что нам нужны дополнительные средства, дальнейшее переформатирование противовоздушной обороны, в том числе за счет усиления расчетов ПЗРК на мостах", — подчеркнул военный аналитик.

По словам Мусиенко, одним из наиболее эффективных способов снизить угрозу российских атак является поражение мест базирования беспилотников на территории России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские силы ПВО уже используют роботизированные турели для уничтожения реактивных беспилотников, в частности "Герань-5". По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, комплексы оснащены машинным зрением и технологиями искусственного интеллекта, которые помогают снизить влияние человеческого фактора при работе по целям. В то же время дальность их действия пока ограничена, поскольку основным средством поражения является пулемет.

В Киеве для усиления защиты столицы от российских атак уже установлено более 12 роботизированных турелей. Владимир Зеленский заявил, что проект только набирает обороты. По его словам, система защиты столицы должна быть комбинированной, а одним из её элементов являются дроны-перехватчики, которых пока недостаточно.