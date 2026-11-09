"Есть потребность": Плетенчук рассказал, как Украина переориентировала применение "Нептунов"

Военно-морские силы ВСУ изменили подход к применению ракетного комплекса "Нептун" и начали использовать накопленный опыт для поражения наземных целей российского военно-промышленного комплекса. Это решение позволило расширить возможности украинского оружия и наносить удары по объектам противника далеко за пределами морской акватории.

Об этом рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телевидения, сообщает Укринформ. По его словам, переориентация применения "Нептунов" была целесообразной, поскольку российские военные корабли не выходят в море, а украинским силам необходимо поражать другие важные цели.

Как Украина изменила применение ракет "Нептун"

Плетенчук пояснил, что российские предприятия военно-промышленного комплекса расположены на значительной территории, поэтому потенциальных целей для украинских ракет много. Он назвал решение изменить подход к применению "Нептунов" целесообразным.

"На самом деле это было мудрым решением переориентировать наш опыт на уничтожение других типов целей, потому что корабли в море не выходят, а работать надо", – отметил представитель ВМС.

По его словам, сочетание возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса и опыта ВМС позволило сначала испытать новый подход на наземных объектах во временно оккупированном Крыму.

"Но успешно. После этого география стала немного шире", – объяснил Плетенчук.

Он подчеркнул, что теперь украинские военные могут поражать цели не только вблизи морского побережья, но и в глубоком тылу России. Это демонстрирует потенциал украинского вооружения и возможности его дальнейшего развития.

Запуск крылатой ракеты "Нептун". Источник: Офис президента Украины.

Удары "Нептунами" по российским предприятиям

В ночь на 7 ноября украинские ракетные войска нанесли удар по предприятию российского военно-промышленного комплекса "Протон-Электротекс" в Орле. Для атаки использовали береговые ракетные комплексы "Нептун" Военно-морских сил ВСУ. На территории завода зафиксировали попадание, после чего вспыхнул пожар.

Предприятие является одним из производителей оптоэлектронного оборудования и комплектующих для российского вооружения. В частности, там изготавливают модули для крылатых авиационных ракет "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет комплекса "Искандер-М". В Генштабе отметили, что поражение завода осложнит производство компонентов для ракет, которыми Россия атакует украинские города.

Как писал OBOZ.UA, украинские ракеты "Нептун" атаковали российское предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге, которое специализируется на производстве беспилотников и комплектующих к ним. В результате удара были полностью уничтожены три производственных здания.