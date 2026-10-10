Их убила Россия: в Прилуках простились с четырьмя жертвами ракетного удара. Фото

В Прилуках Черниговской области 10 октября простились с четырьмя людьми, погибшими в результате российского ракетного удара по городу 7 октября. Среди погибших – 58-летняя Виктория Бондаренко, ее 36-летняя дочь Екатерина Антипенко, маленький внук Александр, которому был всего год и девять месяцев, а также Наталья Игнатушко.

Об этом сообщает "Суспильне". Семья Бондаренко погибла под завалами пятиэтажного дома, в который попала российская ракета. При этом старшая дочь Екатерины, Ольга, выжила, поскольку во время атаки находилась в другой комнате.

Какой была Виктория Бондаренко

Виктория Бондаренко родилась в Прилуках в 1968 году. В 1975 году она поступила в восьмилетнюю школу № 14, которую окончила с отличием. Впоследствии продолжила обучение в средней школе № 5, а после её окончания в 1985 году поступила в Прилукское педагогическое училище имени Франко, где получила специальность в области дошкольного образования.

Свою профессиональную жизнь Виктория посвятила работе с книгами и образованию. Она работала библиотекарем в школе № 2, а последним местом её работы стал Прилукский лицей № 5.

Виктория Бондаренко. Источник: "Суспильне Чернигов"

Екатерина Антипенко и ее сын Александр

Екатерина Антипенко родилась 25 марта 1990 года в Прилуках. Она училась в Прилукской гимназии № 5, которую окончила в 2007 году с золотой медалью. Позже получила два магистерских образования: по международному праву и юриспруденции в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а также в Национальном университете водного хозяйства и природопользования в Ровно.

Сначала Екатерина работала юристом в благотворительном фонде, а затем перешла на Прилукскую табачную фабрику "В.А.Т. – Прилуки", где работала до своей гибели.

Екатерина Антипенко. Источник: "Суспильне Чернигов"

Ее сын Александр Антипенко родился 12 декабря 2024 года. На момент российского удара мальчику был год и девять месяцев. Семья жила на пятом этаже дома, который подвергся прямому попаданию ракеты.

Как рассказала кума Виктории Бондаренко Лариса Галич, старшая дочь Екатерины, Ольга, выжила, поскольку находилась в другой комнате — той, что выходит во двор. После трагедии девочку забрали к себе родственники. Также у неё остался отец.

Александр Антипенко. Источник: "Суспильне Чернигов"

Что известно о Наталье Игнатушко

Наталья Игнатушко родилась 2 июня 1979 года в Прилуках. После окончания девяти классов школы № 3 она поступила в гидромелиоративный техникум, где получила специальность землеустроителя. Впоследствии работала на различных предприятиях города.

В 40 лет Наталья решила сменить профессиональное направление и поступила в Харьковский фармацевтический колледж. Около семи лет она работала в фармацевтической отрасли в Киеве, а примерно два с половиной года назад вернулась в родные Прилуки. Там женщина занимала должность заведующей аптекой.

Гроб и портрет Натальи Игнатушко. Источник: "Суспильне Чернигов"

Напомним, 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Прилуках Черниговской области. В результате попадания конструкции здания были разрушены, а под завалами оказались люди.

Как писал OBOZ.UA, среди погибших в результате российского ракетного удара по Прилукам была сотрудница "Укрнафты" Людмила Цыба. Во время атаки 7 октября женщина находилась дома у своих родственников.