Ей навсегда будет 25: умерла медсестра из Сумской области, которая пострадала от удара российского дрона. Фото

В Сумской области умерла жительница Глухова Юлия Анфиногенова. Молодая медсестра более полугода назад получила тяжелые ранения в результате вражеской атаки на Глухов.

Российский дрон ударил по автомобилю, в котором 25-летняя Юлия вместе со своим парнем ехала с работы домой. О смерти девушки сообщили издания "Глухів.City" и "Кордон. Медіа".

Что известно

30 октября медиа Сумской области сообщили о смерти тяжело раненной медсестры из Глухова Юлии Анфиногеновой. Она получила тяжелые ранения в результате удара вражеского БПЛА 4 апреля этого года.

Юлия Анфиногенова

"Вражеский дрон атаковал автомобиль, когда 25-летняя девушка возвращалась с работы. Она получила тяжелые ранения и впала в кому", – отметили в "Кордон. Медіа".

Вместе с Юлией в атакованном автомобиле, отмечает hlukhiv_board, находился и ее парень.

"С парнем все хорошо, а вот Юля получила тяжелые ранения и находилась в реанимации. Юля – медсестра и около пяти лет работала в приемном отделении городской больницы. До ранения именно она первой осматривала больных и оказывала им помощь, в частности и людям, пострадавшим в результате вражеских атак", – говорится в сообщении.

Как писали в "Глухів.City", Юлия была десятым ребенком в семье, родом из приграничного Белокопытово. Дом семьи был разрушен во время российских обстрелов.

Юлия Анфиногенова

За жизнь Юлии врачи боролись более полугода. Однако в итоге потерпели поражение: сердце девушки не выдержало.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

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