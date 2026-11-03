Ей навсегда будет 29: в сети рассказали о женщине, которую РФ убила ударом по вокзалу в Днепре. Фото

В результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре погибла жительница Веселовской общины. Женщина работала медсестрой и воспитывала 11-летнего сына.

Ей навсегда останется 29 лет. Об этом сообщили на Facebook-странице Веселовской общины Мелитопольского района.

"29 октября 2026 года российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре оборвал жизни людей, которые просто жили, работали, ехали по своим делам, строили планы на будущее. Среди погибших – наша землячка, выпускница Веселовской школы № 2, человек, чье детство, юность и часть жизни связаны с родной Веселовщиной. Ей было всего 29 лет…", – говорится в сообщении.

Что известно о женщине

В 2013 году она окончила Веселовскую общеобразовательную школу № 2. Бывшие учителя и одноклассники вспоминают ее как добрую, отзывчивую и ответственную девушку, которая любила читать, ценила дружбу и увлекалась цветами.

После окончания школы женщина получила медицинское образование и начала работать медсестрой в Веселовской районной больнице. Позже она переехала в Днепр, где продолжила профессиональную деятельность в частной клинике. Свою работу она считала призванием и стремилась помогать людям.

Из-за удара по Днепру погибл... Источник: Facebook/Веселовская громада Мелитопольского района Развернуть

Женщина любила жизнь, заботилась о семье и строила планы на будущее. Самой большой радостью для нее был сын.

В громаде отметили, что словами невозможно передать горе близких, потерявших родного человека. Особенно тяжело осознавать, что 11-летний мальчик остался без мамы.

"Это не просто потеря одной семьи. Это боль, которая отзывается в сердце всей Веселовской общины. Мы скорбим вместе с родными, склоняем головы в трауре и разделяем их невыразимое горе", – говорится в сообщении.

В Веселовской общине добавили, что российская агрессия продолжает разрушать судьбы, уносить человеческие жизни и лишать семьи их будущего. За каждой такой трагедией стоит неповторимая человеческая история, которая навсегда меняет жизнь родных и близких.

"Светлая память нашей землячке. Пусть добрые воспоминания о ней навсегда останутся в сердцах тех, кто ее знал и любил", – говорится в сообщении.

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Что предшествовало

29 октября российские войска атаковали реактивным беспилотником железнодорожную платформу в Днепре, где находились пассажиры и поезд № 866 сообщением Днепр – Запорожье. В результате удара погибли 14 человек, еще 14 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку ужасающим российским ударом по гражданским. Российский беспилотник попал по перрону, где находились пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд.

Как писал OBOZ.UA, российская атака на железнодорожный вокзал в Днепре 29 октября унесла жизни пятерых железнодорожников. Среди погибших – проводницы пассажирских вагонов, администратор детского пространства и работники, которые помогали пассажирам и обеспечивали работу железнодорожного сообщения.