"Еt уважали коллеги и пациенты": оккупанты в Донецкой области убили акушерку ударом дрона. Фото

В Донецкой области от удара вражеского беспилотника погибла сотрудница больницы Светлана Федорова. Женщина работала акушеркой в Лиманской больнице.

Коллеги и пациенты уважали Светлану, ведь она любила свою работу и добросовестно ее выполняла. Об этом сообщили на странице в Facebook "Эффективная медицина Лимана".

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"Сегодня погибла от вражеского дрона наша акушерка Светлана Владимировна Федорова… Очень жаль!" – говорится в посте, опубликованном 12 октября.

Женщина работала акушеркой в... Источник: Facebook/Эффективная медицина Лимана Развернуть

В Facebook-сообществе рассказали, что до 2011 года женщина работала акушеркой в женском осмотровом кабинете Лиманской центральной районной больницы. После реорганизации медучреждения она продолжила работу по специальности в Центре первичной медико-санитарной помощи.

Карта. Источник: DeepState

Там подчеркнули, что Светлана всегда отличалась ответственным отношением к своим обязанностям

"Светлана очень добросовестно и ответственно относилась к своей работе. Ее очень уважали коллеги и пациентки. Царство Небесное нашей коллеге Светлане Федоровой! Мы всегда будем тебя помнить", – отмечается в сообщении.

Пост. Источник: Скриншот

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