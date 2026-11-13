Ее сын защищает Украину на фронте: в Краматорске в результате атаки РФ погибла медсестра. Фото

Наталии Григорьевне было 48 лет

В Краматорске в результате российского обстрела погибла 48-летняя медсестра Наталия Фоминцова. Женщина находилась возле собственного дома, когда 9 ноября российские войска нанесли удар.

Почти 20 лет она работала в городской больнице № 2, помогая пациентам ожогового отделения с пластической хирургией. О гибели медицинской работницы сообщил проект "Їх вбила Росія".

Что известно о гибели Наталии Фоминцовой

Наталии Григорьевне было 48 лет. Она работала младшей медицинской сестрой ожогового отделения с пластической хирургией КНП "Міська лікарня № 2".

По словам коллег, женщина погибла 9 ноября в результате российского обстрела возле собственного дома в Краматорске.

В медицинском учреждении рассказали, что Наталия почти два десятилетия была частью их команды и ежедневно помогала пациентам.

"Около 20 лет она была частью нашей медицинской семьи. За эти годы вместе с коллегами прошла немало непростых дней, ежедневно помогая пациентам", – написали на странице больницы.

У погибшей медсестры остались муж и сын-военный

У Наталии Фоминцовой остались муж и сын, который сейчас защищает Украину на фронте.

Коллектив больницы выразил соболезнования родным и близким погибшей, ее коллегам и всем, кто знал Наталию Григорьевну.

"Невозможно найти слова, которые могли бы облегчить боль родных. Коллектив выражает искренние соболезнования семье, близким, коллегам и всем, кто знал Наталию Григорьевну", – говорится в сообщении медицинского учреждения.

Наталия Фоминцова. Источник: facebook.com/russiakills.in.ua

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Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики продолжают коварно атаковать коммунальщиков в Краматорске Донецкой области. За последние два дня двое работников погибли, еще один получил тяжелые травмы.