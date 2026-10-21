"Ежи" не спасли: СБС поразили редкую ремонтно-эвакуационную машину противника в Запорожье. Видео

Силы беспилотных систем ВС Украины поразили стратегическую военную технику оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области. Российская армия использует машины БРЭМ-1 для эвакуации поврежденной бронетехники и ее ремонта непосредственно на поле боя. В то же время эта техника дефицитна в войсках РФ, а ее потеря может осложнить обслуживание боевых машин противника.

Операцию провели операторы 2-го батальона 413-го отдельного полка СБС "Рейд". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Россияне пытались усилить защиту бронированной ремонтно-эвакуационной машины. В частности, они оснастили ее средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и приварили к корпусу металлические конструкции, похожие на "ежи".

Поражение БРЭМ-1. Источник: Силы беспилотных систем.

Однако эти меры не помешали украинским операторам поразить технику с помощью беспилотника.

БРЭМ-1, также известная как "Объект 608", создана на базе шасси основного боевого танка Т-72. Ее основное предназначение – эвакуация застрявших и поврежденных танков, боевых машин пехоты и другой тяжелой бронетехники, в том числе из-под огня противника.

Кроме того, машина обеспечивает техническое обслуживание и ремонт техники в полевых условиях. Это позволяет возвращать поврежденные боевые машины в строй без необходимости каждый раз транспортировать их на стационарные ремонтные базы.

Запорожское направление. Источник: DeepState.

Известно, что ориентировочная стоимость БРЭМ-1 составляет 240 млн рублей. В полку "Рейд" также подчеркнули, что ремонтно-эвакуационные машины такого типа являются дефицитными в российской армии, несмотря на значительное количество танков на ее вооружении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные продолжают уничтожать объекты на временно оккупированных Россией территориях. В частности, электрические подстанции и узлы.