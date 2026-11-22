"Ему было всего 23 года": под Покровском погиб молодой воин из Днепропетровщины Денис Павлушенко

Защищая свободу и независимость Украины, погиб воин Денис Павлушенко из Апостоловской громады в Днепропетровской области. Защитнику было всего 23 года.

Жизнь бойца оборвалась во время выполнения боевого задания в Донецкой области 30 декабря 2024 года. Об этом сообщил в Telegram-канале Апостоловский городской голова Андрей Оса.

Что известно

Денис Богданович Павлушенко родился 24 января 2001 года. На фронте был разведчиком-наводчиком 8-й разведывательной группы специального назначения 2-й роты специального назначения 1-го отряда специального назначения.

Его жизнь оборвалась 30 декабря 2024 года в районе населенного пункта Успеновка Покровского района Донецкой области. Защитнику было всего 23 года.

"Еще одна невосполнимая потеря для громады… 30 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины в районе населенного пункта Успеновка Покровского района Донецкой области погиб Защитник Украины", – говорится в сообщении.

Апостоловский городской голова подчеркнул, что Денис Богданович отдал свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

О дате похорон обещали предоставить дополнительную информацию.

"От имени Апостоловской громады выражаю искренние соболезнования родным и близким Дениса Богдановича. Разделяем ваше горе и склоняем головы в глубокой скорби. Светлая память о мужественном Защитнике навсегда останется в наших сердцах", – добавил Андрей Оса.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что погиб воин из Херсонщины Петр Шушковский. Его жизнь оборвалась на Донетчине – неподалеку от Славянска. Через месяц защитнику должно было исполниться 29 лет.

Также мы писали о том, что в бою с оккупантами погиб военнослужащий из Селидово Сергей Паринов. На защиту Украины он встал еще в 2016 году. Жизнь Героя оборвалась на его родной Донетчине – в Краматорском районе – на следующий день после дня рождения воина.