Ему было всего 37 лет: российский обстрел оборвал жизнь спасателя Донетчины. Фото
В Краматорске погиб спасател...
Источник: ГСЧС
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Во вторник, 24 ноября, в Краматорске Донецкой области вследствие российского обстрела погиб спасатель Руслан Пригодский. В этот момент мужчина был не на службе.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСЧС Украины. Травмы, полученные им во время вражеского удара, оказались смертельными.
Мастер-сержанту службы гражданской защиты было всего 37 лет.
"Это невосполнимое горе для всей семьи спасателей! Руслан был нашим коллегой и товарищем, человеком, с которым мы делили службу, рабочие будни и ответственность за общее дело. Никакие слова не уменьшат боль родных и близких Руслана", – сказано в сообщении.
В Краматорске погиб спасател...
Источник: ГСЧС
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В ГСЧС выразили соболезнования всем, кто знал и любил Руслана.
"Эта страшная весть стала невосполнимой болью для всего коллектива спасателей Донетчины. Мы потеряли коллегу, товарища, человека, с которым вместе служили и работали плечом к плечу. Разделяем боль родных и близких Руслана. В эти тяжелые минуты наши мысли и соболезнования – с вами. Светлая и вечная память Руслану", – отметили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.
Как сообщал OBOZ.UA, 23 ноября в 09:18 российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль, задействованный в эвакуации людей из Краматорска Донецкой области. Вследствие удара погибли двое гражданских, еще двое получили ранения.
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