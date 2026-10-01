Ему навсегда останется 15 лет: в Днепропетровской области прощаются с подростком, которого убила Россия. Фото

1 октября в Синельниково, что в Днепропетровской области, проходит прощание с 15-летним Русланом Берещуком. Подросток погиб 28 сентября в результате атаки оккупантов на отделение логистической компании.

Всего в тот день погибли три человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщило Суспільне Дніпро.

Что известно

Отмечается, что на прощание с Русланом, погибшим от российского обстрела 28 сентября, пришли около полусотни человек. Среди них – родственники, друзья и коллеги парня.

Парень был старшим из четырех детей в семье. Он окончил 9 классов и учился в колледже в Покровском.

Мать погибшего Руслана Юлия рассказала, что сын не устраивался на работу и не должен был работать, он пошел в отделение, потому что его попросили помочь разгрузить посылки.

Мать вспоминает, что Руслан был золотым ребенком, всегда всем помогал. В тот день он пришел на почту, чтобы помочь разгрузить посылки, и как раз произошел взрыв.

"Хороший друг, лучший сын в мире. 28 сентября он сказал, что пошел в отделение за экраном, через два часа я узнала, что там произошел прилет. Он не устраивался на работу, он пошел помочь. Попросили разгрузить, чтобы побыстрее. Пробыл там два часа, и больше у меня нет сына..." – рассказала Юлия.

Родная тетя отца Руслана Алена вспоминает парня как очень трудолюбивого, он всегда помогал родителям, ведь большой семье нужны деньги.

"Он очень помогал родителям, был не по годам взрослым, очень рассудительным парнем. Ребенок хотел заработать себе денег, он и с мамой ходил на работу. В большой семье всегда нужны деньги", – вспоминает Алена.

Учительницы Руслана, Светлана Викторовна и Лилия Васильевна, рассказали, что парень был прилежным, хорошо учился, был очень открытым человеком и имел много друзей.

Что предшествовало

Днем 28 сентября российская армия атаковала отделение логистической компании в Синельниково, там вспыхнул пожар. В результате удара трое человек получили ранения, среди них – 15-летний парень, который находился в больнице в тяжелом состоянии (вероятно, речь шла о Руслане Берещуке).

На месте удара продолжалась поисково-спасательная операция.

В результате этого удара погибли двое подростков – Александр Губенко и Руслан Берещук.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 28 сентября российская оккупационная армия атаковала центр Днепра. Удар пришелся по бизнес-центру, там возник пожар. Трое человек погибли, также есть пострадавшие. Люди оказались заблокированными в здании. Спасатели ГСЧС эвакуировали их с помощью крана.