Ему навсегда останется 33: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по железнодорожной станции Коростеня. Фото

Российские войска 24 ноября нанесли удар по железнодорожной станции Коростеня в Житомирской области. В результате удара несколько человек получили ранения, один мужчина погиб.

Погибшим оказался Роман Бондарь из Горщиковской громады, ему было 33 года. Имя убитого Россией украинца назвали в Житомирской специальной школе N2 Житомирского областного совета.

Что известно об убитом Россией Романе Бондаре

О том, что именно Роман Бондарь погиб в результате вражеского удара по железнодорожной станции Коростеня, рассказали в учебном заведении, где он когда-то учился.

"24 ноября в результате российской атаки на железнодорожную станцию Коростеня погиб выпускник нашей школы Роман Бондарь. Роману было всего 33 года. Сложно поверить, невозможно принять... Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и одноклассникам. Разделяем скорбь и склоняем головы в глубокой печали. Светлая и вечная память Роману", – говорится в сообщении.

К сообщению на странице школы в Facebook добавили фотографию.

"Слева Рома такой, каким мы видели его в школе. Справа – такой, каким он был еще вчера", – поясняется в публикации.

Скриншот сообщения

Роман Бондарь в школьные годы и сейчас. Источник: Житомирская специальная школа N2 Житомирского областного совета Развернуть

Напомним, во вторник, 24 ноября, российские оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию Коростень Житомирской области. В результате российского удара погиб один человек, еще трое – две женщины в возрасте 39 лет и 69-летний мужчина – получили ранения.

Оккупанты атаковали Коростень. Источник: "Укрзалізниця"

Железнодорожники эвакуировали людей в укрытие из помещения вокзала и электропоезда, который в это время находился рядом, никто из работников не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 ноября Россия атаковала Белую Церковь.

Кроме критической инфраструктуры, в городе под удар попали "Эпицентр", "Новая почта" и другие объекты гражданского бизнеса.

Погиб как минимум один человек: такие данные были на 05:05 утра.