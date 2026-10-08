Ему навсегда останется 45 лет: Россия в результате удара по Прилукам убила сотрудника "Укрнафты". Фото

Игорю Чубу было 45 лет

В результате российского удара по жилому многоэтажному дому в Прилуках погиб сотрудник "Укрнафты" Игорь Чуб. Всю ночь спасатели работали на месте атаки и расчищали завалы.

Игорю Чубу было 45 лет. Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

Гибель сотрудника "Укрнафты"

В "Нафтогазе" сообщили о гибели своего сотрудника Игоря Борисовича Чуба в результате российского удара по Прилукам.

"К сожалению, у нас еще один погибший коллега в Прилуках", — отметили в компании.

Всю ночь спасатели работали на месте российского удара по жилому многоэтажному дому, расчищая завалы. Во время работ стало известно о гибели Игоря Чуба.

Он работал помощником бурильщика в цехе капитального и подземного ремонта скважин в "Укрнафте". Ему было 45 лет.

В компании выразили соболезнования близким, друзьям и коллегам погибшего.

"Разделяем вашу боль. Светлая память Игорю", — отметили в компании.

Игорь Чуб. Источник: facebook.com/NaftogazGroup

Россия в результате удара по... Источник: Скриншот Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Прилуках Черниговской области в ночь на 8 октября продолжались поисково-спасательные работы на месте российского теракта. По состоянию на утро число жертв удара по многоэтажному дому возросло до 22 человек.