Ему навсегда останется 45 лет: Россия в результате удара по Прилукам убила сотрудника "Укрнафты". Фото
Игорю Чубу было 45 лет
В результате российского удара по жилому многоэтажному дому в Прилуках погиб сотрудник "Укрнафты" Игорь Чуб. Всю ночь спасатели работали на месте атаки и расчищали завалы.
Игорю Чубу было 45 лет. Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".
Гибель сотрудника "Укрнафты"
В "Нафтогазе" сообщили о гибели своего сотрудника Игоря Борисовича Чуба в результате российского удара по Прилукам.
"К сожалению, у нас еще один погибший коллега в Прилуках", — отметили в компании.
Всю ночь спасатели работали на месте российского удара по жилому многоэтажному дому, расчищая завалы. Во время работ стало известно о гибели Игоря Чуба.
Он работал помощником бурильщика в цехе капитального и подземного ремонта скважин в "Укрнафте". Ему было 45 лет.
В компании выразили соболезнования близким, друзьям и коллегам погибшего.
"Разделяем вашу боль. Светлая память Игорю", — отметили в компании.
Игорь Чуб.
Источник: facebook.com/NaftogazGroup
Россия в результате удара по...
Источник: Скриншот
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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Прилуках Черниговской области в ночь на 8 октября продолжались поисково-спасательные работы на месте российского теракта. По состоянию на утро число жертв удара по многоэтажному дому возросло до 22 человек.
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