С контрольными выстрелами в голову: капитан армии РФ застрелил двух соратников в Гуляйполе и сбежал. Фото

Российский капитан Руслан Москвичев убил двух военнослужащих оккупационной армии в Гуляйполе Запорожской области и после этого сбежал. Погибших нашли с многочисленными огнестрельными ранениями.

Информацию опубликовали в Telegram-канале "Досье Шпиона". Сейчас местонахождение офицера неизвестно.

Что известно о преступлении

По имеющейся информации, к убийству причастен капитан Руслан Москвичев, который командует 5-й мотострелковой ротой 3-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ (в/ч 51460, Хабаровский край).

С контрольными выстрелами в... Источник: t.me/dosye_shpiona Развернуть

3 ноября 2026 года он убил двух военнослужащих 218-го танкового полка (в/ч 82588, Приморский край).

"Погибших военнослужащих обнаружили с многочисленными огнестрельными ранениями, в том числе контрольными выстрелами в голову", – говорится в сообщении.

После совершения преступления оккупант скрылся. В последний раз его видели в Гуляйполе Запорожской области.

Карта. Источник: deepstatemap.live

Напомним, ранее украинская военная разведка зафиксировала новые доказательства того, что российское командование приказывает убивать собственных солдат. Речь идет о перехваченных разговорах, в которых военнослужащих без расследований объявляют "предателями" и приказывают их ликвидировать. Такие случаи носят системный характер.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты, вернувшиеся с войны в Украине, совершают множество тяжких и особо тяжких преступлений уже на территории РФ. Количество совершенных ими преступлений в тыловых городах РФ растет ежедневно, а причиной является полная безнаказанность.