За две недели Россия выпустила более 100 баллистических ракет по Киеву и области: Зеленский рассказал о ситуации с поставками ПВО от партнеров

Позиции Украины на поле боя в текущем году являются "самыми сильными за долгое время этой войны". Одновременно наблюдаются задержки с помощью нашей стране со стороны западных партнеров. Прежде всего это касается систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них. На фоне усиленных страной-агрессором Россией в последнее время воздушных атак такие задержки очень дорого обходятся украинцам. Всего за две недели агрессоры направили против Киева и области более 100 баллистических ракет.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 октября в традиционном обращении к стране. Глава государства отметил, что если бы обещания партнеров выполнялись вовремя, "Украина была бы в совершенно иной позиции, и дипломатически – в значительно лучшей позиции".

Существенные ограничения в поставках

"К сожалению, есть очень существенные ограничения в поставках – эти пакеты противовоздушной обороны задерживаются. Я хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые оказывают поддержку своевременно. Но есть, к сожалению, и задержки. И каждый слышит, и каждый видит, что сейчас нам сложно защищаться от российской баллистики. И прежде всего не хватает ракет для систем Patriot", – отметил президент.

Владимир Зеленский напомнил, что за период с 14 октября по сегодняшний день "фактически за две недели враг запустил более 100 баллистических ракет по Киеву и Киевской области". Но на фоне нехватки боеприпасов защищаться от таких атак сложно.

"Мы делаем все возможное, чтобы сохранить нашу энергетику, нашу инфраструктуру, нашу логистику. Задача очень сложная. К сожалению, есть и жертвы. Вчера российские ракеты ударили по территории Торгово-экономического университета в Киеве – по кампусу, по расположенному рядом парку, по парку, названному "Киото" в честь города Киото, города-побратима Киева. Повреждены дома, станция и линии метро. Также россияне ударили по Южному мосту в Киеве – одной из важных, очень важных логистических артерий. И эта их эскалация против нашей логистики, против жизни в городах продолжается уже не первую неделю", – отметил президент.

Важно, чтобы мир это видел

Глава государства уточнил: оккупанты наносят баллистические удары не только по столице – из-за таких атак страдают "и Днепр, и Запорожье, и Одесса, и Харьков, и Сумы с Херсоном" – все неоккупированные украинские города и поселки.

"Важно, чтобы мир это видел. Чтобы наши партнеры видели это в Соединенных Штатах Америки, от которых зависит почти все, что касается Patriot. Чтобы были ответы и соответствующие разрешения из Пентагона на поставки Patriot", – подчеркнул президент.

Одновременно продолжается соответствующая работа с европейскими партнерами, добавил Владимир Зеленский.

"Что касается наших партнеров в Европе – в эти дни мы стараемся сделать все возможное, чтобы новые пакеты поддержки были", – сказал глава государства и анонсировал "в ближайшие недели наши новые контакты с сильными европейскими странами".

Обстрелы Украины

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 26 октября, российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами, из-за чего в городе прогремела серия взрывов. Известно о попадании в Южный мост возле станции метро и общежития. В результате обстрела есть жертва и раненые. OBOZ.UAздесь рассказывал о последствиях очередного удара по столице.

Утром 25 октября российские оккупанты также нанесли очередную серию ударов по Киеву. В результате вражеской атаки в столице вспыхнул пожар. Последствия вражеского удара зафиксированы на левом берегу.

Также российские войска с воздуха атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате вражеского удара погиб человек, есть также раненые. Среди пострадавших – дети.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине признала удары войск РФ по украинской энергетической инфраструктуре преступлениями против человечности. За годы полномасштабной войны систематические волны атак становились все более частыми и интенсивными.