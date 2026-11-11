Зарево видно даже из Эстонии: в российском порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Фото и видео
Порт Усть-Луга вновь атаковали 11 ноября
В ночь на 11 ноября в Ленинградской области РФ раздавались взрывы. Под ударом в очередной раз оказался крупнейший морской порт России на Балтике – Усть-Луга.
На территории объекта вспыхнул пожар, также, вероятно, горят танкеры в акватории. Кадры с места собрал Telegram-канал Exilenova+.
Атакован порт Усть-Луга
Силы обороны этой ночью не обошли вниманием крупнейший российский порт на Балтике. В районе объекта раздавались взрывы, после которых там вспыхнул пожар.
Пожары в порту Усть-Луга
"Морской порт Усть-Луги по состоянию на сейчас. На объекте продолжается пожар. Вероятно, также были атакованы танкеры", – отмечали в Exilenova+ еще в 02:22 ночи.
Со временем пожар разгорался все сильнее, его прекрасно было видно даже из Эстонии.
Пожар в Усть-Луге был виден из Эстонии
Спутники сервиса NASA FIRMS зафиксировали множественные очаги пожара не только в порту, но и в акватории, что может подтверждать сообщения о том, что горят и танкеры.
Пожары в порту Усть-Луга
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал поражение.
"Предварительно, в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луги, произошло возгорание, необходимые силы и средства начали тушение. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге. Дальнейшая информация уточняется", – писал он в 05:02.
Скриншот сообщения
По состоянию на 04:37 Дрозденко "насбивал" над Ленинградской областью 146 беспилотников.
Пожар в порту Усть-Луга подтверждает и независимое российское издание ASTRA.
"Читатели ASTRA делятся видео масштабного пожара в Кингисеппском районе Ленинградской области. Ранее в регионе объявляли опасность дронов, жители сообщали о взрывах и работе ПВО. Видео OSINT-аналитиком ASTRA не верифицировано, но о пожаре в районе порта сообщали местные жители. Порт Усть-Луга – это крупный российский морской торговый порт на Балтийском море, в Финском заливе. Один из ключевых экспортных узлов России на Балтике, расположенный примерно в 100-150 км от Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении издания.
В ASTRA добавили, что порт начал работу в 2001 году. Здесь есть терминалы для перевалки нефти, нефтепродуктов, угля, серы, минеральных удобрений, газового конденсата, СПГ и контейнерных грузов. Усть-Луга имеет стратегическое экономическое значение для России и ее ВПК.
Как сообщал OBOZ.UA, ночь на 11 ноября выдалась "веселой" для ряда регионов РФ.
Ракетную опасность и угрозу БПЛА, помимо Ленинградской, объявляли в Тверской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Кировской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Саратовской, Брянской, Орловской, Белгородской и Калужской областях. Более того, воздушная тревога звучала и в Коми, Татарстане, Марий Эл, Чувашии и Мордовии.
Из-за тревог в аэропортах вводились временные ограничения на полеты в Калуге, Пскове, Пензе, Саратове, Ярославле, Саранске, а также в петербургском Пулково и московских Внуково и Домодедово.
В Твери, в частности, отличилась российская ПВО, крайне удачно поразившая жилой дом.
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