Погибли в результате коварных повторных ударов во время ликвидации пожара: Россия убила двух спасателей в Яготине. Фото

В городе Яготин на Киевщине 11 ноября в результате российского обстрела погибли двое сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Александр Бондаренко и Юрий Литовченко ликвидировали последствия вражеского удара, когда оккупанты совершили повторную воздушную атаку.

Трагедию подтвердил глава ГСЧС Андрей Даник. Его цитирует пресс-служба ведомства.

"Нет слов, чтобы передать боль от таких новостей: в Яготине в результате коварных повторных российских ударов во время ликвидации пожара погибли майор службы гражданской защиты, начальник 24 ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Александр Бондаренко и главный мастер-сержант службы гражданской защиты, водитель 28 ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Юрий Литовченко", – рассказал Даник.

Кроме того, ранения получили еще двое спасателей: Сергей Мусияка и Валентин Михно. Они госпитализированы.

Что известно о жертвах российского обстрела

Бондаренко посвятил пожарно-спасательному делу 25 лет своей жизни. У него остались жена, дочь и сын.

Литовченко был спасателем более 30 лет. Дома его ждали жена и сын.

"Эти мужественные мужчины посвятили десятилетия спасательной службе, ежедневно выполняя свою работу и рискуя собой ради других. За этой утратой – невыразимая боль семей и всего нашего коллектива, потерявшего побратимов", – заявил Даник и выразил всем родным и близким погибших соболезнования.

Александр Бондаренко и Юрий Литовченко. Источник: пресс-служба ГСЧС

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram-канала Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Развернуть

Как писал OBOZ.UA,11 ноября ВС РФ снова атаковали несколько районов Киева; известно как минимум об одном потерпевшем. Кроме того, государство-агрессор запустило дроны по городу Яготин. Попадания зафиксированы на территории предприятия, а также местного лицея. Повреждены частные дома и автомобили.