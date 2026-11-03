Time to read1 мин
11,7 т.

Закрыла собой внучек: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Винницкой области. Фото

Анна Якубец

Россия убила Татьяну Савченко.

Источник: Facebook Их убила россия / коллаж OBOZ.UA

1 ноября российские оккупанты атаковали город Козятин Винницкой области "Шахедами". В результате российского обстрела погибла Татьяна Савченко, 1963 года рождения.

Женщина закрыла собой двух 5-летних внучек, спасая их. Об этом сообщили в проекте Их убила Россия и Роман Руденко на странице в Facebook.

Что известно

"Вчера российские террористы убили Татьяну Савченко, атаковав "Шахедами" город Козятин. В момент российского удара 63-летняя женщина закрыла собой двух 5-летних внучек", – говорится в материале.

Отмечается, что в момент прилета Татьяна Семеновна возвращалась с внучками со соревнований. Во время взрыва она закрыла собой девочек, чтобы уберечь их.

Прощание с Татьяной Савченко состоится 3 ноября в 12:00 по адресу: город Козятин, улица Львовская, 35. Татьяну похоронят на городском кладбище.

"Просим общину присоединиться к памятной панихиде и проводить Татьяну Семеновну в последний путь", – написал Роман Руденко.

Что известно об обстреле

1 ноября российский беспилотник атаковал территорию общежития профессионального училища в Козятинской общине Винницкой области. В результате удара погибли два человека – это 13-летняя девочка и женщина, умершая в реанимации.

Еще четыре человека, среди которых две пятилетние девочки и 16-летний парень, получили травмы средней тяжести. Также госпитализировали 24-летнего мужчину с легкими травмами.

Попадание произошло на территории общежития профессионального училища в Козятинской громаде. Беспилотник попал между общежитием и одним из учебных заведений.

 

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что ночью 3 ноября оккупационная армия России нанесла многочисленные ракетные удары по Днепру. Одной из целей путинских террористов стал жилой многоэтажный дом.В результате атаки пострадали мирные жители, зафиксированы масштабные разрушения.

Похожие темы
Военные преступления РоссииВойна в УкраинеОбстрел ВинницыРоссийские обстрелыУкраинаВинницаракетысмерть
0