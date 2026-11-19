Блог | Железнодорожный Керченский мост должен однозначно рухнуть

О Крымском мосте.

Я пропустил всю эйфорию в день уничтожения автомобильной части моста, потому что на новом месте службы все еще нет времени полностью "выдохнуть" и вернуться к "просветительской работе". Но несколько слов все равно нужно написать.

Далее текст на языке оригинала.

Незаконний міст будувався з багатьох причин. Об'єднання з материком (інформаційне вєлічіє та возз'єднання), економічно, політично, та стратегічно. І головною була саме жд частина, а не автомобільна. Автомобільна лише давала туризм та трохи економіки. Жд сполучення давало ж все.

І коли говорять, що залізничний міст залишили, щоб не привезли новий автомобільний – це виглядає якось дико)

Він має впасти. Закрити доступ логістики та постачання окупаційної армії. Це головна задача мосту, і її треба знищити.

Автомобільний міст зробив свою справу. Перекрив прохід УСІХ суден та закрив простір для маневру і втечі. До речі, все що робив Мадяр із СБС в операції МолОчка по зниженню експорту нафти через Азовське море малими кораблями до великих танкерів у Чорному морі – перевершив все одночасно цей міст. Не треба тепер знищувати сотні кораблів, якщо закритими залишились єдині двері. І не тільки нафти. Весь агросектор тепер збільшив плече логістики на сотні кілометрів. При такій то ціна солярки)

Я ж тепер в КСЛ, бачу процеси і масштаби залізничних перевезень. А на скільки це все більше працює на болотах, на скільки їм вагоміше залізничне сполучення...

І тому залізничний міст однозначно має впасти.

Його довше і старанніше будували за автомобільний, його важче знищити, але як бачимо – робота ведеться. Сполучення вже стоїть, але треба ще знищити міст повністю.

Бачив багато питань: а чому раніше не могли його так знищити? Ракети ж були, дрони ті були. Що змінилось?

Козир.

Це був наш козир. На його прикриття було кинуто занадто багато сил ППО. І поки вони стояли там – значить десь не вистачало. І це давало нам змогу робити атаки в різних місцях та регіонах. При знищені мосту – більшість вцілілих комплексів та розрахунків перейдуть на інші ділянки. До того ж сухопутного коридору і т.д. Захищати вже не буде чого)

І тому подивіться на свіжі супутникові знімки. Видно чіткі враження залізничного мосту та полотна. Робота ведеться)

Тому, можливо, зараз і взята пауза, щоб повністю не добивати жд міст. Щоб вся армада ППО ще стояла там, бо на її пробиття потрібно дуже, дуже-дуже багато засобів та попередньої роботи. А сполучна поки зупинено, часткова задача виконана.

Морське сполучення з Азовським морем зупинено, автомобільне та жд сполучення стоїть. Армада ППО все ще там, обороняє шаткий залізничний міст, по якому ще довго не будуть ходити потяги. Ну і вєлічіє, воно точно втратило багато пунктів перед важливим заходом в Китаї).