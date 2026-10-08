"Всегда отвечаем зеркально": Зеленский об ударе по дата-центру "Яндекса" в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нанесла удар по дата-центру "Яндекса" в России в ответ на аналогичные действия РФ. Он добавил, что не может раскрыть все детали операции.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает корреспондент Укринформа.

"Мы всегда отвечаем зеркально. Вы все знаете, они наносили и наносят удары по нашим дата-центрам, мы ответили", — сообщил Зеленский.

Сбои в России

После удара по дата-центру "Яндекса" в России произошел масштабный сбой в работе интернет-сервисов. Проблемы возникли, в частности, в банковских сервисах, онлайн-платформах, у мобильных операторов, на сайтах магазинов и в сервисах "РЖД".

Пользователи сообщали о перебоях в работе сервисов ряда банков, Google, YouTube, RuTube, Ivi, KION и "Дневник.ру". Больше всего жалоб поступило на работу сервиса "Авито" – более 14 тысяч за сутки.

В России произошел масштабны... Источник: Downdetector Развернуть

Последствия атаки

По данным Downdetector, самые серьезные проблемы наблюдались в Москве и Санкт-Петербурге.

Сбои начались после атаки на дата-центр "Яндекса" в Сасове Рязанской области. В результате удара там возник пожар, после чего пользователи начали сообщать о проблемах с "Яндекс.Диском", "Яндекс.Документами" и другими сервисами компании.

В России произошел масштабны... Источник: Downdetector Развернуть

Проблемы также возникли с онлайн-продажей автобусных билетов в Подмосковье. В "Мострансавто" связали их с остановкой работы дата-центра, который обеспечивал соответствующие сервисы.

По заявлению компании, на восстановление работы систем могло потребоваться до 24 часов.

В России произошел масштабны... Источник: Downdetector Развернуть

Что с суперкомпьютерами

В дата-центре в Сасово размещены два из трех суперкомпьютеров "Яндекса". Компания использует их, в частности, для обучения своей модели искусственного интеллекта YandexGPT.

После пожара "Яндекс" пока не сообщил, пострадало ли это оборудование. В компании отметили, что масштаб ущерба для инфраструктуры ещё оценивается и на данный момент не могут подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра.