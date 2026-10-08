"Всегда отвечаем зеркально": Зеленский об ударе по дата-центру "Яндекса" в России
Владимир Зеленский.
Источник: Скриншот ролика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нанесла удар по дата-центру "Яндекса" в России в ответ на аналогичные действия РФ. Он добавил, что не может раскрыть все детали операции.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает корреспондент Укринформа.
"Мы всегда отвечаем зеркально. Вы все знаете, они наносили и наносят удары по нашим дата-центрам, мы ответили", — сообщил Зеленский.
Сбои в России
После удара по дата-центру "Яндекса" в России произошел масштабный сбой в работе интернет-сервисов. Проблемы возникли, в частности, в банковских сервисах, онлайн-платформах, у мобильных операторов, на сайтах магазинов и в сервисах "РЖД".
Пользователи сообщали о перебоях в работе сервисов ряда банков, Google, YouTube, RuTube, Ivi, KION и "Дневник.ру". Больше всего жалоб поступило на работу сервиса "Авито" – более 14 тысяч за сутки.
В России произошел масштабны...
Источник: Downdetector
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Последствия атаки
По данным Downdetector, самые серьезные проблемы наблюдались в Москве и Санкт-Петербурге.
Сбои начались после атаки на дата-центр "Яндекса" в Сасове Рязанской области. В результате удара там возник пожар, после чего пользователи начали сообщать о проблемах с "Яндекс.Диском", "Яндекс.Документами" и другими сервисами компании.
В России произошел масштабны...
Источник: Downdetector
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Проблемы также возникли с онлайн-продажей автобусных билетов в Подмосковье. В "Мострансавто" связали их с остановкой работы дата-центра, который обеспечивал соответствующие сервисы.
По заявлению компании, на восстановление работы систем могло потребоваться до 24 часов.
В России произошел масштабны...
Источник: Downdetector
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Что с суперкомпьютерами
В дата-центре в Сасово размещены два из трех суперкомпьютеров "Яндекса". Компания использует их, в частности, для обучения своей модели искусственного интеллекта YandexGPT.
После пожара "Яндекс" пока не сообщил, пострадало ли это оборудование. В компании отметили, что масштаб ущерба для инфраструктуры ещё оценивается и на данный момент не могут подтвердить возможность восстановления оборудования дата-центра.
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