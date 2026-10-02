"Занималась вышивкой и создала целую галерею": появились подробности о женщине, умершей от ранений в результате атаки РФ на Днепр

В результате российского удара по Днепру преждевременно оборвалась жизнь 51-летней Виктории Горобец. Медики пытались спасти женщину, но из-за ранений она скончалась.

Виктория была чрезвычайно талантливым человеком и занималась вышивкой. Об этом сообщил мэр Никополя Александр Саюк.

Россия унесла еще одну невинную жизнь

"К сожалению, вчера в больнице города Днепра скончалась Виктория Анатольевна Горобец", – сообщил чиновник 1 октября.

Женщина получила тяжелые ранения в результате обстрела Днепра 25 сентября. Врачи долгое время пытались спасти ей жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Россия убила 51-летнюю Викторию Горобец Источник: Facebook/Александр Саюк

Без близкого человека остались муж, сын, дочь, родители и внучка. Известно, что Виктория работала на предприятии "Интерпайп Нико Тьюб". Коллеги и близкие помнят ее как доброго, открытого, творческого и отзывчивого человека.

"В свободное время Виктория занималась вышиванием картин и создала целую галерею собственных работ. В каждую из них она вкладывала частичку себя, своей души и любви к творчеству", – отмечается в сообщении.

Мэр Никополя подчеркнул, что жизнь женщины "прервалась так трагично и несправедливо".

Он выразил от себя и от имени общины искренние соболезнования семье и всем, кто знал Викторию.

"Пусть светлая память о ней навсегда останется в сердцах родных, друзей и коллег", – написал Саюк.

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Напомним, 1 октября в Синельниково, в Днепропетровской области, простились с 15-летним Русланом Берещуком. Подросток погиб 28 сентября в результате атаки оккупантов на отделение логистической компании. Всего в тот день оборвалась жизнь трех человек.

Как писал OBOZ.UA, в больнице скончался 20-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения во время российского нападения на Днепр 3 сентября. Более двух недель медики боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.