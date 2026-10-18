Сдал командный пункт россиян: агент "АТЕШ" в армии РФ помог уничтожить оккупантов

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" передал украинским военным данные о расположении командного пункта одного из подразделений ВС РФ под Донецком. По нему был нанесен удар.

Вследствие прилетов находившиеся на КП российские командиры были ликвидированы. Подробности сообщает Telegram-канал "Атеш".

Что известно

В движении рассказали об одном ударе Сил обороны по оккупантам, который помог подготовить действующий военнослужащий РФ.

"Агент движения ""Атеш", являющийся военнослужащим ВС РФ из группировки войск "Центр", передал нам информацию о командном пункте подразделения в тылу. Он был мобилизован в ВС РФ еще в 2022 году и передал данные о расположении КП одного из подразделений в районе Донецка", – отмечено в сообщении.

Полученную информацию в "Атеш" передали украинским военным. Силы обороны использовали ее по назначению.

"Позже объект был уничтожен, а вместе с ним – и находившиеся там командиры", – отметили в "Атеш".

Сотрудничать с движением оккупанта сподвигла не любовь к Украине и даже не желание получить вознаграждение: это стало его ответом на непрерывные издевательства со стороны командиров.

"К сотрудничеству с нами его подтолкнуло отношение командования: постоянные унижения, угрозы и полное безразличие к жизни подчиненных.Таких историй становится все больше. Люди, которых отправили на войну, все чаще понимают настоящую цену приказов своих командиров – и делают собственный выбор", – резюмировали в "Атеш".

Российский военнослужащий сд... Развернуть

Российский военнослужащий сд... Развернуть

Российский военнослужащий сд... Развернуть

Российский военнослужащий сд... Развернуть

Российский военнослужащий сд... Развернуть

Российский военнослужащий сд... Развернуть

Российский военнослужащий сд... Развернуть

Российский военнослужащий сд... Развернуть

Российский военнослужащий сд... Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Атеш" нарушил поставки оккупантов на Купянском направлении. Агенты движения уничтожили вражеский тепловоз.