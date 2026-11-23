Зеленский подтвердил, что Украина потопила российский корвет у берегов Ливии и уничтожила вертолет Ка-27, также поражен сухогруз с оружием. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уничтожение российского корвета "Меркурий" и боевого вертолета Ка-27 во время украинской спецоперации у берегов Ливии. Кроме того, Силы обороны поразили сухогруз MV ANGARA, который страна-агрессор использовала для транспортировки вооружения.

О результатах операции глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные применили семь морских дронов отечественного производства, которые успешно выполнили поставленные задачи, несмотря на попытки россиян помешать атаке.

Зеленский раскрыл подробности операции

Президент отметил, что в течение двух дней получал подробные доклады о ходе операции. Он поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины и все привлеченные подразделения Сил обороны за успешное выполнение боевых задач.

"Образцовая наша украинская операция в ответ на российскую войну. Спасибо воинам Службы безопасности Украины и всех наших Сил обороны Украины, которые были задействованы для выполнения этих задач", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, украинские морские беспилотники потопили корвет "Меркурий", который относился к новейшим кораблям российского флота. Его приняли на вооружение в 2023 году, уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вместе с военным кораблем был уничтожен многоцелевой вертолет Ка-27, находившийся на его борту.

Силы обороны и СБУ поразили... Источник: Скриншот Развернуть

Еще одной целью украинских военных стало российское сухогрузное судно MV ANGARA. Судно использовали для перевозки вооружения и военных грузов, а в результате операции оно было поражено.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит проводить операции в определенных морских акваториях и развивать собственное вооружение для противодействия российской агрессии.

Силы обороны и СБУ поразили... Источник: Скриншот Развернуть

Силы обороны и СБУ поразили... Источник: Скриншот Развернуть

В СБУ раскрыли детали спецоперации у берегов Ливии

В Службе безопасности Украины уточнили, что для проведения операции морские беспилотники доставили в определенную акваторию на специальном судне-носителе. Уже оттуда их спустили на воду и направили к российским целям у порта Бенгази.

По информации спецслужбы, оккупанты пытались уничтожить украинские дроны с воздуха, воды и суши. Несмотря на это, безэкипажные катера смогли преодолеть противодействие противника и выполнить боевую задачу.

Силы обороны и СБУ поразили... Источник: Скриншот Развернуть

Силы обороны и СБУ поразили... Источник: Скриншот Развернуть

Силы обороны и СБУ поразили... Источник: Telegram/СБУ Развернуть

В СБУ отметили, что уничтоженный корвет "Меркурий" имел бортовой номер 734 и относился к проекту 20380. Корабль был приписан к Черноморскому флоту РФ, а во время атаки находился непосредственно в порту Бенгази.

Ориентировочная стоимость потерянного боевого корабля составляет 250–350 миллионов долларов.

Корвет "Меркурий" затонул. Источник: Telegram/Exilenova+

Что касается подсанкционного сухогруза MV ANGARA (IMO 9179842), то россияне использовали его для обеспечения военных перевозок в рамках так называемых "Сирийского" и "Ливийского экспрессов". По этим маршрутам РФ перевозила военную технику и другие грузы.

Кроме того, "Меркурий" регулярно привлекали к охране российских морских конвоев. В частности, корвет сопровождал и сухогруз MV ANGARA, обеспечивая его защиту во время перевозок.

В спецслужбе подчеркнули, что подобные операции подрывают военную логистику России даже на значительном расстоянии от Украины. Они демонстрируют, что российские военные корабли и транспортные суда остаются уязвимыми далеко за пределами Черного моря.

Как писал OBOZ.UA, 22 ноября российский корвет "Меркурий" взорвался и загорелся в порту Бенгази в Ливии. Спутниковые снимки засвидетельствовали масштабные повреждения корабля и его частичное затопление.