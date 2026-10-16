Зеленский пояснил, сняты ли ограничения на работу Starlink для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ограничения на работу Starlink для ВСУ до сих пор полностью не сняты. Он пояснил, что Starlink нужен Силам обороны в том числе для того, чтобы доставлять с помощью беспилотников еду и воду военным, которые месяцами находятся на позициях под вражескими дронами.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга после встречи с европейскими лидерами 16 октября. Он также отметил, что, ограничивая доступ к Starlink, нам отключали логистику и защиту гражданского населения.

Что известно

Глава государства прокомментировал ситуацию с отключением Starlink в Украине. Он объяснил, почему для Сил обороны так важна работа Starlink.

Президент отметил, что военные часто находятся на передовой под вражескими дронами месяцами, и с помощью дронов со Starlink им доставляют еду и воду.

"У нас самое главное – это люди. И люди на первой линии очень часто находятся в зоне, полностью контролируемой вражескими дронами. И поэтому нашим воинам, которые неделями, месяцами находятся на первой линии, доставляются еда и вода с помощью соответствующих дронов с системой Starlink, которые должны двигаться на высокой скорости", – пояснил глава государства.

Он отметил, что, ограничивая доступ к Starlink, нам отключали логистику и защиту гражданского населения.

"Нам отключали логистику и защиту гражданского населения. Поэтому это очень неприятно", – подчеркнул президент.

Что известно об ограничениях Starlink в Украине

В Украине возникли проблемы с работой военной версии Starlink во время движения. Из-за ограничения скорости терминалы начали терять связь, что привело к срыву ряда важных миссий Сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского предпринимателя Илона Маска возобновить работу Starlink, подчеркнув возможные последствия ограничений для человеческих жизней. Украинская сторона рассчитывает на урегулирование ситуации и рассматривает этот вопрос как часть партнерских отношений с США.

Впоследствии бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил, что работа Starlink на скорости до 160 км/ч восстановлена. В то же время в оборонном ведомстве Украины утверждают, что SpaceX продолжает ограничивать работу терминалов Starshield при движении со скоростью свыше 161 км/ч.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Бельгия планирует передать Украине три истребителя F-16. Самолеты были модернизированы с использованием французских технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому для их передачи необходимо официальное разрешение Франции. Министр обороны Бельгии Тео Франкен выразил надежду, что его удастся получить в ближайшее время.