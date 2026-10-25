Зеленский: реакция России на дипломатию и деизоляцию – новые убийства мирных украинцев

Президент Владимир Зеленский подвел итоги очередной недели российского террора против Украины. По его словам, за неделю с 19 по 25 октября оккупанты использовали около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет разных типов, в том числе баллистических, и почти 2300 ударных дронов.

Зеленский отметил, что именно новыми убийствами мирных украинцев Россия реагирует на дипломатию и снятие санкций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Последствия террора

По информации главы государства, почти каждый день в Украине гибнут и получают ранения люди от жестоких российских ударов. Зеленский рассказал, что вечером в результате российских обстрелов Днепропетровской области погибли четыре человека. Еще 22 ранены, среди них 11-летняя девочка.

В Виннице дрон ударил по многоэтажке, несколько человек ранены. В Харькове россияне сначала ударили по строительному гипермаркету, а затем нанесли циничный повторный удар по спасателям.

Кроме того, ночью были удары по ТЭС, подстанциям, угольным шахтам, зернохранилищам, торговым центрам и почтовому терминалу. В целом повреждения зафиксированы в девяти областях.

Реакция на дипломатию и вопрос ПВО

По словам Зеленского, именно обстрелами и террором Россия реагирует на дипломатию и деизоляцию. Также президент Украины призвал не сбавлять обороты поставок вооружения для поддержки украинской армии.

"И очень важно, чтобы параллельно переговорному треку не снижалась поддержка защитников жизни. Нужно разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков в "петриоты". Следует дальше поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных "шахедов". Каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимой, помогает сохранять жизнь. Благодарю всех партнеров, которые именно так помогают", – написал Зеленский.

Оккупанты уничтожили торговый центр. Источник: ГСЧС

Пострадали спасатели. Источник: ГСЧС

Уничтожен пожарный автомобиль. Источник: ГСЧС

Зеленский: реакция России на... Источник: ГСЧС Развернуть

Напомним, утром 25 октября российские оккупанты нанесли новую серию ударов по Киеву. В результате вражеской атаки в столице вспыхнул пожар. Последствия вражеского удара зафиксированы на левом берегу.

Ранее сообщалось, что вечером 24 октября путинские войска уничтожили в Харькове последний строительный центр "Эпицентр". Торговый центр в Основянском районе был атакован ракетами.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью российского диктатора Владимира Путина остается полный захват Украины, а не только удержание уже оккупированных территорий. По словам главы государства, даже возможные политические изменения в США не устранят угрозу российской агрессии, пока Россией руководит Путин.