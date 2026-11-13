Зеленский: скорость Starshield до сих пор ограничена

Ограничения скорости работы спутникового сервиса Starshield сохраняются вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины. Это затрудняет перехват российских реактивных дронов и противодействие другим беспилотникам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 ноября. По его словам, министр обороны и главнокомандующий ВСУ доложили ему, что ограничения до сих пор действуют, поэтому он ожидает переговоров с американской стороной с участием Минобороны и МИД Украины.

Очень плохой сигнал

Зеленский подчеркнул, что временно оккупированная территория является суверенной территорией Украины, поэтому ограничение работы Starshield на этих землях, по его словам, "очень, очень плохой сигнал".

Такие ограничения не только снижают возможности украинских военных перехватывать реактивные "Шахеды" и противодействовать другим дронам, но и могут создавать у России впечатление, что США иначе относятся к временно оккупированным украинским территориям, подчеркнул глава государства.

"Рассчитываем на восстановление скорости", – заявил Зеленский.

Что предшествовало

12 ноября президент сообщил, что украинские военные зафиксировали систематическое ограничение скорости работы Starshield до 161 км/ч (100 миль/ч) над территорией Украины вдоль линии фронта и на оккупированных Россией землях.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не о случайных технических ошибках, а о систематических ограничениях. По его словам, это существенно затрудняет перехват российских реактивных дронов и помогает России наносить более точные удары по Украине.

По состоянию на 13 ноября Министерство обороны и ВСУ продолжали фиксировать ограничение скорости на временно оккупированных территориях. В то же время на подконтрольной Украине территории таких ограничений не выявили.

В Минобороны сообщили, что ведут переговоры с представителями SpaceX, чтобы получить объяснения и добиться исправления ситуации. Также украинское ведомство обращается за дополнительными разъяснениями в Пентагон.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Киеве подозревают преднамеренный характер ограничений. Украинские чиновники предполагают, что таким образом Вашингтон мог пытаться усилить позиции России во время переговоров о завершении войны.

105 американских политиков из двухпартийной группы поддержки Украины в Конгрессе США выступили с призывом предоставить объяснения новых ограничений интернета Starshield для Сил обороны. Администрация Дональда Трампа и компания Илона Маска SpaceX должны предоставить полные отчеты о ситуации. Политики выразили свою обеспокоенность и напомнили, что борьба украинцев с агрессором отвечает интересам Соединенных Штатов.