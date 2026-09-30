Зеленский посетил Лиманское направление и провел совещание с командирами: какие решения были приняты. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, которая ведет боевые действия на Лиманском направлении. Он встретился с бойцами, вручил воинам государственные награды, а также пообщался с руководством бригады о задачах и необходимых потребностях.

Об этом глава государства сообщил в официальном Telegram-канале. Эта бригада вместе с другими подразделениями вернула под контроль Украины уже более 125 квадратных километров.

Что известно

"Пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Сегодня здесь встретился с воинами, выполняющими задачи на Лиманском направлении, и наградил их государственными наградами", – написал Зеленский.

Президент отметил, что во время визита пообщался с командиром бригады о задачах, которые выполняет подразделение, и выяснил потребности бригады.

Президент подчеркнул, что 66-я ОМБр в рамках операции "Вивальди" вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров нашей территории.

Он поблагодарил воинов за их работу по защите нашего государства.

"Спасибо за защиту нашего государства, суверенитета, территориальной целостности. Это очень важно".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина утвердила план дальних операций на октябрь. Глава государства провел совещание с главой Минобороны Евгением Хмарой и военными, ответственными за планирование производства украинского оружия. По его словам, на совещании отдельно определили конкретные сроки, финансирование и объемы производства оружия для борьбы с новым типом российских ударных дронов.